"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, передает УНН.

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, которая была проверена международным независимым аудитором и одобрена наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года - говорится в сообщении Нафтогаза.

Сейчас отчетность направили на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины.

Планируется, что абсолютное большинство чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз будет направлено на выплату дивидендов государству.

"По итогам 2023 года Группа вышла на существенную прибыль. И это несмотря на то, что в 2023 году мы продолжали выполнять все обязательства, возложенные на нас государством, и поставляли газ по социальной цене бытовым потребителям, производителям тепла и электроэнергии, религиозным и бюджетным организациям. За этим стоит много работы и я благодарен всей команде за этот результат", - отметил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза