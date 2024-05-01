Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

Украина надеется этой зимой хранить около 4 миллиардов кубометров газа для иностранных компаний и трейдеров, что на 60% больше, чем в прошлом году, несмотря на российские авиаудары по энергетической инфраструктуре страны, заявил в интервью Reuters глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, пишет УНН.

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Чернышов сообщил Reuters, что с марта россия пять раз атаковала инфраструктуру компании, что стало первыми такими атаками с начала войны в феврале 2022 года.

По его словам, "подземное хранилище не пострадало, но "Нафтогаз" работает над усилением защиты", пишет издание.

Чернышов сообщил, что "в последние дни иностранные трейдеры возобновили закачку газа в хранилище". По его словам, пока что объемы небольшие, но он ожидает, что они вырастут позже в этом году, ближе к отопительному сезону.

Он не назвал объемы хранящегося газа и названия тех, кто его хранит.

"У нас период встреч европейских поставщиков, на которых мы договариваемся об объемах закачки (газа). Они (россияне) стремятся дискредитировать нас как энергетический хаб с мощностями хранения", - сказал Чернышов.

Чернышов сообщил, что компания имеет около 100 контрактов с иностранными трейдерами на хранение газа.

Издание при этом указывает, что россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину в рамках транзитного соглашения, срок действия которого истекает в декабре. Украина заявила, что не планирует его продлевать.

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