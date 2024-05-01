Україна сподівається збільшити зберігання газу для Європи на зиму на 60%, іноземні трейдери відновили закачування - голова Нафтогазу
Київ • УНН
Україна має намір зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу для іноземних компаній і трейдерів цієї зими, що на 60% більше, ніж минулого року, попри російські атаки на її енергетичну інфраструктуру.
Україна сподівається цієї зими зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу для іноземних компаній та трейдерів, що на 60% більше, ніж минулого року, попри російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі країни, заявив в інтерв'ю Reuters голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, пише УНН.
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Чернишов повідомив Reuters, що з березня росія п'ять разів атакувала інфраструктуру компанії, що стало першими такими атаками з початку війни в лютому 2022 року.
За його словами, "підземне сховище не постраждало, але "Нафтогаз" працює над посиленням захисту", пише видання.
Чернишов повідомив, що "останніми днями іноземні трейдери відновили закачування газу в сховище". За його словами, поки що обсяги невеликі, але він очікує, що вони зростуть пізніше цього року, ближче до опалювального сезону.
Він не назвав обсяги газу, що зберігається, і назви тих, хто його зберігає.
"Ми переживаємо період зустрічей європейських постачальників, на яких ми домовляємося про обсяги закачування (газу). Вони (росіяни) прагнуть дискредитувати нас як енергетичний хаб з потужностями зберігання", - сказав Чернишов.
Чернишов повідомив, що компанія має близько 100 контрактів з іноземними трейдерами на зберігання газу.
Видання при цьому вказує, що росія продовжує постачати газ до Європи через Україну в межах транзитної угоди, термін дії якої спливає у грудні. Україна заявила, що не планує його продовжувати.
Для захисту підземних газосховищ: "Нафтогаз" закликав партнерів посилити ППО України 01.05.24, 00:58 • 103691 перегляд