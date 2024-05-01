Україна сподівається збільшити зберігання газу для Європи на зиму на 60%, іноземні трейдери відновили закачування - голова Нафтогазу

ukenru
19:41 • 34708 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 83242 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109332 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111805 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 224836 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154126 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144830 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131821 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121547 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112803 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
70 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146845 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122408 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128178 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132864 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108562 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 224837 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382591 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438787 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447307 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109333 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128179 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122409 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97753 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107295 перегляди
Актуальне
Україна сподівається збільшити зберігання газу для Європи на зиму на 60%, іноземні трейдери відновили закачування - голова Нафтогазу

Україна сподівається збільшити зберігання газу для Європи на зиму на 60%, іноземні трейдери відновили закачування - голова Нафтогазу

Київ • УНН

 • 63983 перегляди

Україна має намір зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу для іноземних компаній і трейдерів цієї зими, що на 60% більше, ніж минулого року, попри російські атаки на її енергетичну інфраструктуру.

Україна сподівається цієї зими зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу для іноземних компаній та трейдерів, що на 60% більше, ніж минулого року, попри російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі країни, заявив в інтерв'ю Reuters голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, пише УНН.

Деталі

Чернишов повідомив Reuters, що з березня росія п'ять разів атакувала інфраструктуру компанії, що стало першими такими атаками з початку війни в лютому 2022 року.

За його словами, "підземне сховище не постраждало, але "Нафтогаз" працює над посиленням захисту", пише видання.

Чернишов повідомив, що "останніми днями іноземні трейдери відновили закачування газу в сховище". За його словами, поки що обсяги невеликі, але він очікує, що вони зростуть пізніше цього року, ближче до опалювального сезону.

Він не назвав обсяги газу, що зберігається, і назви тих, хто його зберігає.

"Ми переживаємо період зустрічей європейських постачальників, на яких ми домовляємося про обсяги закачування (газу). Вони (росіяни) прагнуть дискредитувати нас як енергетичний хаб з потужностями зберігання", - сказав Чернишов.

Чернишов повідомив, що компанія має близько 100 контрактів з іноземними трейдерами на зберігання газу.

Видання при цьому вказує, що росія продовжує постачати газ до Європи через Україну в межах транзитної угоди, термін дії якої спливає у грудні. Україна заявила, що не планує його продовжувати.

Для захисту підземних газосховищ: "Нафтогаз" закликав партнерів посилити ППО України 01.05.24, 00:58 • 103691 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
naftohazНафтогаз
reutersReuters
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63