Для захисту підземних газосховищ: "Нафтогаз" закликав партнерів посилити ППО України

ukenru
17:57 • 57273 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 87101 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 95445 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 199823 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 146675 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 139364 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130231 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120885 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112564 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130083 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
63 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 134651 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 106963 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 112266 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 120309 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 93189 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 199821 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 364442 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 428744 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 438170 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 348425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 87138 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 112266 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 106963 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 92992 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 104432 перегляди
Актуальне
Для захисту підземних газосховищ: "Нафтогаз" закликав партнерів посилити ППО України

Для захисту підземних газосховищ: "Нафтогаз" закликав партнерів посилити ППО України

Київ • УНН

 • 103691 перегляди

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів для захисту своїх підземних сховищ газу, які мають вирішальне значення для енергетичної безпеки Європи.

Україна потребує допомоги від міжнародних партнерів для посилення протиповітряної оборони, щоб захистити підземні газові сховища. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає УНН.

Деталі 

За його словами, Україна знадобиться дуже багато протиповітряної оборони для того, щоб захистити власну інфраструктуру.

Чернишов розповів, що газосховища на заході України вже кілька разів зазнавали атак протягом останніх місяців. Проте досі були пошкоджені лише наземні об'єкти. Самі ж сховища, які знаходяться на глибині до 3 км під землею, не постраждали.

Іспанія надішле Україні ракети Patriot - Міноборони Іспанії26.04.24, 21:14 • 44370 переглядiв

У виданні зазначили, що Україна все ще забезпечує транзитний шлях до Європи для російського трубопровідного газу. Українські ПСГ надали європейським трейдерам цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні минулої зими, коли сховища в ЄС були максимально заповнені.

Він підкреслив, що американська допомога дозволить зміцнити обороноздатність країни, але для подальшого захисту інфраструктури та активів компанії потрібна велика кількість засобів протиповітряної оборони

Ми можемо опинитися в ситуації, коли нам все одно знадобиться більше засобів протиповітряної оборони і країни ЄС, звичайно, повинні відігравати вирішальну роль у наданні цієї допомоги

- наголосив Голова правління НАК "Нафтогаз України"

Доповнення

У "Нафтогазі" переконані, що ЄС зацікавлений у захисті українських об'єктів зберігання, транспортування та видобутку, оскільки газова інфраструктура добре інтегрована в європейську енергетичну систему.

Зазначається також, що група "Нафтогаз" хоче збільшити обсяги європейського природного газу, що зберігається в Україні, з 2,5 млрд кубометрів минулого року до 4 млрд цієї зими.

Завдяки зберіганню газу в Україні трейдери з ЄС заощадили понад 300 мільйонів доларів - Economist16.02.24, 12:33 • 29291 перегляд

Нагадаємо

На тлі російських ракетних атак глава Пентагону Ллойд Остін закликав країни, що мають зенітно-ракетні комплекси Patriot, передати їх Україні. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономіка
naftohazНафтогаз
financial-timesFinancial Times
pentahonПентагон
lloid-ostinЛлойд Остін
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ispaniiaІспанія
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50