Для захисту підземних газосховищ: "Нафтогаз" закликав партнерів посилити ППО України
Київ • УНН
Україна потребує більше систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів для захисту своїх підземних сховищ газу, які мають вирішальне значення для енергетичної безпеки Європи.
Україна потребує допомоги від міжнародних партнерів для посилення протиповітряної оборони, щоб захистити підземні газові сховища. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає УНН.
Деталі
За його словами, Україна знадобиться дуже багато протиповітряної оборони для того, щоб захистити власну інфраструктуру.
Чернишов розповів, що газосховища на заході України вже кілька разів зазнавали атак протягом останніх місяців. Проте досі були пошкоджені лише наземні об'єкти. Самі ж сховища, які знаходяться на глибині до 3 км під землею, не постраждали.
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У виданні зазначили, що Україна все ще забезпечує транзитний шлях до Європи для російського трубопровідного газу. Українські ПСГ надали європейським трейдерам цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні минулої зими, коли сховища в ЄС були максимально заповнені.
Він підкреслив, що американська допомога дозволить зміцнити обороноздатність країни, але для подальшого захисту інфраструктури та активів компанії потрібна велика кількість засобів протиповітряної оборони
Ми можемо опинитися в ситуації, коли нам все одно знадобиться більше засобів протиповітряної оборони і країни ЄС, звичайно, повинні відігравати вирішальну роль у наданні цієї допомоги
Доповнення
У "Нафтогазі" переконані, що ЄС зацікавлений у захисті українських об'єктів зберігання, транспортування та видобутку, оскільки газова інфраструктура добре інтегрована в європейську енергетичну систему.
Зазначається також, що група "Нафтогаз" хоче збільшити обсяги європейського природного газу, що зберігається в Україні, з 2,5 млрд кубометрів минулого року до 4 млрд цієї зими.
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