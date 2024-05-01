Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Украина нуждается в помощи от международных партнеров для усиления противовоздушной обороны, чтобы защитить подземные газовые хранилища. Об этом в интервью Financial Times заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, передает УНН.

Детали

По его словам, Украине понадобится очень много противовоздушной обороны для того, чтобы защитить собственную инфраструктуру.

Чернышов рассказал, что газохранилища на западе Украины уже несколько раз подвергались атакам в течение последних месяцев. Однако до сих пор были повреждены только наземные объекты. Сами же хранилища, которые находятся на глубине до 3 км под землей, не пострадали.

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В издании отметили, что Украина все еще обеспечивает транзитный путь в Европу для российского трубопроводного газа.Украинские ПХГ предоставили европейским трейдерам ценное пространство для хранения избыточного газа в преддверии прошлой зимы, когда хранилища в ЕС были максимально заполнены.

Он подчеркнул, что американская помощь позволит укрепить обороноспособность страны, но для дальнейшей защиты инфраструктуры и активов компании требуется большое количество средств противовоздушной обороны

Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше средств противовоздушной обороны и страны ЕС, конечно, должны играть решающую роль в предоставлении этой помощи - подчеркнул Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Дополнение

В "Нафтогазе" убеждены, что ЕС заинтересован в защите украинских объектов хранения, транспортировки и добычи, поскольку газовая инфраструктура хорошо интегрирована в европейскую энергетическую систему.

Отмечается также, что группа "Нафтогаз" хочет увеличить объемы европейского природного газа, хранящегося в Украине, с 2,5 млрд кубометров в прошлом году до 4 млрд этой зимой.

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Напомним,

На фоне российских ракетных атак глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, имеющие зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать их Украине.