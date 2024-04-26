Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что Мадрид пришлет ракеты Patriot для Украины. Об этом она заявила во время заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

Детали

Министр обороны Маргарита Роблес подтвердила запланированные поставки ракет во время видеоконференции с другими странами, которые поддерживают защиту Украины от вторжения России.

По словам Роблеса ракеты "Patriot" прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней.

При этом количество снарядов не уточняется.

Также в заявлении министерства не упоминалось о каких-либо планах Мадрида отправить в Украину полную систему противоракетной обороны Patriot.

Впрочем, в оборонном ведомстве отметили, что в Испании же четкий план помощи для Украины на следующие два месяца. Она включает легкие и тяжелые пулеметы, защищенные логистические машины на колесах, бронированные машины пехоты, противотанковое оружие и гаубицы полевой артиллерии. Эти поставки будут сопровождаться поставками различных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных вооружений для защиты от беспилотников, систем, которые готовит испанская оборонная промышленность.

Роблес также добавила, что подготовка новых боевых танков Leopard к передаче Украине идет по плану и что первые единицы будут готовы уже в конце июня.

Министр подчеркнула, что обязательства стран-союзниц не только обеспечивают необходимые Украине системы обороны, но и давать инъекцию морального духа и поддержки солдат и гражданских украинцев, которые живут под постоянной угрозой беспилотников и ракет из РФ.

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Напомним

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил членам НАТО, что его стране нужны минимум семь систем ПВО Patriot или других высококлассных систем противовоздушной обороны России, призвав их усилить военную помощь Киеву.

Министры иностранных дел и обороны Европейского Союза на встрече в понедельник пообещали продолжить помощь Украине, но не дали обязательств поставить оборудование противовоздушной обороны.

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Ранее УНН писал со ссылкой на El Pais, что Испания предварительно согласилась передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС