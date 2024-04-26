Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу объявил о новых закупках оружия для Украины на 6 миллиардов долларов. Такое заявление он сделал во время брифинга по итогам "Рамштайн-21", его слова цитирует УНН.

Я также рад объявить сегодня о дополнительном обязательстве в размере 6 миллиардов долларов США в рамках нашей Инициативы по содействию безопасности Украины, которая позволит нам обеспечить новые возможности для Украины у американской промышленности. Это самый большой пакет помощи, который мы предоставили на сегодняшний день. - сказал Остин на пресс-конференции.

Детали

Ранее высокопоставленные чиновники Пентагона подтвердили изданию Голос Америки, что

Соединенные Штаты закупят для Украины новое оружие на 6 миллиардов долларов, включая транспортные средства, перехватчики для системы ПВО Patriot и NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с БПЛА, и ракеты класса воздух-земля для самолетов-истребителей.

Мы работаем над тем, чтобы предоставить это оборудование в Украину как можно скорее. .... У нас есть хранилища оружия в Европе, что значительно сокращает время поставки этого оружия в Украину. Это не будет сразу, но это будет достаточно быстро. ... И мы ожидаем, что ситуация в Украине значительно улучшится. - сказал Остин.

Остин также отметил, что одним из главных вопросов является предоставление Украине ПВО, и добавил, что это должны быть разные системы.

Украина остро нуждается в большем количестве систем ПВО, ей срочно нужно больше ракет-перехватчиков. И сегодня для нас всех это будет огромным приоритетом. - подчеркнул Остин.

Остин в очередной раз напомнил союзникам, что война в Украине это вопрос глобальной безопасности мира. И добавил, что союзники осознают приоритетность предоставления Украине военной помощи.