Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании "Рамштайн" заявил, что Киев сейчас может не только стабилизировать фронт, но и двигаться вперед. Также он определил главные приоритеты в оружии для Украины, передает УНН.

"Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что вы решаете. Речь идет не только о поставках оружия. Вы решаете судьбу мира, который либо будет жить по правилам, которые мы все признаем, либо будет зависеть только от милосердия тех, чье насилие является жестоким. На каком этапе сейчас война? После двух лет "Рамштайн" ответ ясен. Все по-прежнему зависит только от нашего взаимодействия. От того, насколько оперативно мы действуем и полностью ли выполняются наши договоренности", - сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что за полгода, пока Украина ждала решения об американской поддержке, российская армия сумела перехватить инициативу на поле боя, но Киев может двигаться вперед и достигать целей.

"... мы еще сейчас можем не только стабилизировать фронт, но и двигаться вперед, достигая наших украинских целей в войне", - сказав Зеленский.

Глава украинского государства также определил приоритеты в оружии для Украины:

Первый. Оружие дальнего действия. Ни одна часть оккупированной территории Украины не должна оставаться безопасной для оккупанта. Storm shadows, Scalps and ATACMS. Диапазон должен быть достаточным.

Второй. Воздушный щит. В этом году россия уже применила против Украины более 9 тысяч управляемых авиабомб. И нам нужна возможность сбивать боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границам. И это возможно. Это так же возможно, как защитить города Украины от российских ракет. Нам срочно нужны системы "Patriot" и ракеты к ним. Это то, что может и должно спасти жизни прямо сейчас. Чтобы наши города были в безопасности, необходимо как минимум 7 Patriot. У вас есть эти системы, и они действительно могут изменить ситуацию сейчас. Изменить его в лучшую сторону, а также ускорить переход на F-16.

Третий. Артиллерия. Соотношение артиллерии в нашей стране и российской армии 1 к 10 вдохновляет путина сражаться дальше. Он верит, что пройдет через руины и попытается начать контрнаступление. Мы должны разрушить это. Нашим солдатам нужна артиллерия. Д остаточно 155 калибров, чтобы остановить российские нападения и провести собственные активные операции.

Четвертый. Пожалуйста, уделите максимум внимания производству вооружения как в ваших странах, так и в наших совместных с вами проектах и в Украине.

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