Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  79265 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  108665 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  111010 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  106178 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  73587 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  74362 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152891 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167785 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172243 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151349 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Новости по теме
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

  •  6583 просмотра
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

  •  7034 просмотра
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

  •  7492 просмотра
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

  •  5820 просмотра
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

  •  8307 просмотра
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

  •  7057 просмотра
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

  •  9161 просмотра
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Эксклюзив

  •  79265 просмотра
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

  •  10998 просмотра
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

  •  10376 просмотра

Популярные

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  115010 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  118779 просмотра
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

  •  105968 просмотра
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

  •  133397 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  161348 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  115010 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  118779 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  161348 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  183302 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  323871 просмотра

Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Президент Украины Зеленский обозначил основные приоритеты в области вооружений, необходимых ВСУ: оружие дальнего радиуса действия, такое как ATACMS, системы ПВО, такие как Patriot, больше артиллерии и увеличение производства оружия для противодействия российской агрессии и достижения целей Украины в войне.

Война •   •  6583 просмотра
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Президент Зеленский поблагодарил тех, кто защищал жизнь во время Чернобыльской катастрофы 38 лет назад, и тех, кто сопротивляется российским захватчикам в 2022 году, почтив героев, которые рисковали своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу, и заверил в возвращении всех военнопленных.

Война •   •  7034 просмотра
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общая сумма ущерба, нанесенного Чернобыльской АЭС за время российской оккупации, достигает 3 миллиардов гривен, включая расходы на разминирование территории вокруг станции.

Война •   •  7492 просмотра
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Полиция США, вероятно, применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих студентов Университета Эмори в Джорджии, которые разбили палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и против центра подготовки полицейских.

Новости Мира •   •  5820 просмотра
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.

Экономика •   •  8307 просмотра
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.

Экономика •   •  7057 просмотра
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Украина имеет потенциал для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, формирует новые бригады для укрепления позиций, но нуждается в поддержке оружием и заказами для наполнения оборонного потенциала, поскольку лучшие солдаты не могут изменить ситуацию на поле боя без оружия.

Война •   •  9161 просмотра
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают устанавливать последствия российской оккупации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения, исследуя примененное оружие, загрязнение окружающей среды и нанесенный ущерб.

Война •   •  79265 просмотра
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

На этой неделе США отправляют оружие и оборудование в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских бомбардировок.

Война •   •  10998 просмотра
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Центральная аналитическая лаборатория на Чернобыльской АЭС, которая была разграблена российскими войсками во время оккупации, уже восстановлена на 40% с помощью международных партнеров.

Общество •   •  10376 просмотра
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук