Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед партнерами на заседании в формате "Рамштайн" отметил, что Украина имеет потенциал для производства дронов. Он также отметил, что сейчас Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, однако им необходима поддержка, ведь лучшие солдаты не изменят ситуацию на поле боя без вооружения, передает УНН.

"Сейчас в Украине есть потенциал для производства дронов, в частности, который значительно повышает наши финансовые возможности. То же самое с системами РЭБ, аналогично во многих сферах в ваших странах. Нам необходимо наполнить нашу обороноспособность реальными заказами. Сейчас мы формируем новые бригады для укрепления наших позиций, им нужна поддержка так же, как и бригадам, которые уже действуют на фронте", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что лучшие солдаты не изменят ситуацию на поле боя без вооружения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед партнерами на заседании в формате "Рамштайн" отметил необходимость для Украины как минимум 7 комплексов ПВО Patriot для защиты, указав, что россия применила против Украины уже более 9 тысяч управляемых авиационных бомб в этом году.