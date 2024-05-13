В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  54153 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  105261 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  105324 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  159484 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207944 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213958 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205475 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159695 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151845 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131242 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

Ключевые компании Группы Нафтогаз - Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз и Укртранснафта - улучшили свои финансовые результаты минимум на 40% в 2023 году, а НАК "Нафтогаз Украины" существенно сократил свой убыток по сравнению с предыдущим годом.

Экономика •   •  3445 просмотра
В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

Скоростная мишень направляется в Одесскую область, что побуждает власти призвать жителей укрыться в укрытиях, пока угроза не минует.

Война •   •  4029 просмотра
В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона

В Цюрихе 12-летний ребенок получил серьезные травмы во время давки, когда тиктокер Oracle сбросил 24 тысяч швейцарских франков с дрона в парке.

Новости Мира •   •  3694 просмотра
В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона

В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России

Германия предупреждает об удвоении количества кибератак со стороны Китая и России за последние годы, что повлекло многомиллиардные убытки, преимущественно связанные с киберпреступностью.

Новости Мира •   •  3772 просмотра
В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России

"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ

Магазины EVA и благотворительный проект ГЕРОЙCAR собрали более 4,4 миллиона гривен от тысяч украинцев на приобретение мощных внедорожников и улучшение противовоздушной обороны для военных, превысив свою первоначальную цель.

Новости Бизнеса •   •  2079 просмотра
"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ

кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли за вступление в ряды армии рф - Центр сопротивления

кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях за вступление в ряды российской армии и отправку на войну в Украину.

Война •   •  4392 просмотра
кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли за вступление в ряды армии рф - Центр сопротивления

россияне нанесли удар по ферме в Харьковском районе, есть погибший и раненые

В результате российского обстрела фермы в Коротичах Харьковского района погиб гражданский человек, еще трое получили ранения, а 71-летняя женщина была госпитализирована после вражеского обстрела Липцев.

Война •   •  4235 просмотра
россияне нанесли удар по ферме в Харьковском районе, есть погибший и раненые

В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении

В мо рф утверждают, что ее силы противовоздушной обороны сбили якобы 4 украинских беспилотников над белгородской областью. Однако губернатор области говорит, что один из БПЛА упал на парковке, повредив 8 автомобилей, еще один - возле жилого дома без детонации.

Новости Мира •   •  3345 просмотра
В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении

Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки искателей убежища и беженцев, в том числе из Украины, чтобы привести свою систему в соответствие с другими европейскими странами.

Наши за границей •   •  3163 просмотра
Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам

Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Сербии Милош Вучевич обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню.

Экономика •   •  4025 просмотра
Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли