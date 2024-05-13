В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

Ключевые компании Группы Нафтогаз: "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртрансгаз" и "Укртранснафта" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%. Об этом рассказал председатель правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, пишет УНН.

Детали

В 2023 году несколько ключевых компаний группы Нафтогаз продемонстрировали значительный рост финансовых показателей.

АО "Укргаздобыча" увеличило свою чистую прибыль до почти 13 млрд грн, что значительно выше по сравнению с 2,9 млрд грн в 2022 году.

ПАО "Укрнафта" вышло из убытка 1,1 млрд грн в 2022 году к чистой прибыли более 20 млрд грн.

АО "Укртрансгаз", оператор газохранилищ Украины, повысил свою прибыль до почти 7 млрд грн, по сравнению с 3,2 млрд грн годом ранее.

АО "Укртранснафта" увеличила свой финансовый результат на 40%, достигнув чистой прибыли 5,6 млрд грн против 4 млрд грн в 2022 году.

Основным направлением деятельности Группы, которое не показало прибыль, является сегмент продажи газа. Это следствие поставки природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством - отметил Чернышов.

Компании Группы, работающие в этой сфере, также показали значительно лучшие результаты по сравнению с 2022 годом. Например, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сократила свой убыток в 12 раз, а "Нафтогаз Трейдинг" - почти в шесть раз. Кроме того, материнская компания группы, НАК "Нафтогаз Украины", существенно уменьшила свой убыток с 36,6 млрд грн в 2022 году до 0,78 млрд грн в 2023 году.

Планируется, что абсолютное большинство чистой консолидированной прибыли группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании, будет направлено на уплату дивидендов государству. Акционер Группы - Кабинет Министров Украины - определит их финальный объем - добавил он.

Напомним

НАК "Нафтогаз Украины" планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа собственной добычи в рамках подготовки к отопительному сезону, чего будет достаточно для обеспечения объемов потребления на регулируемом сегменте рынка.

"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен