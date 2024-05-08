Нафтогаз планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу на початок опалювального сезону

НАК "Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу, це буде газ українського видобутку. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі ютуб-проєкту Forbes, пише УНН.

На сьогодні у наших підземних сховищах газу знаходиться більш аніж 8 млрд куб. м газу. Ми досить потужно збільшуємо український видобуток. Результати першого кварталу є рекордними. (...) Ми плануємо забезпечити Україну і українців знову газом внутрішнього видобутку - українським газом. За нашими розрахунками, його абсолютно вистачить, з головою, щоб забезпечити об'єми споживання регульованого сегменту нашого ринку. Те, що стосується об'єму, який має бути на початок опалювального сезону - він не може бути меншим 13 млрд кубометрів. Усе, що більше, - це краще. Я впевнений, що він буде більшим