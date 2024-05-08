Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа, это будет газ украинской добычи. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в эфире ютуб-проекта Forbes, пишет УНН.

На сегодня в наших подземных хранилищах газа находится более чем 8 млрд куб. м газа. Мы достаточно мощно увеличиваем украинскую добычу. Результаты первого квартала являются рекордными (...) Мы планируем обеспечить Украину и украинцев снова газом внутренней добычи - украинским газом. По нашим расчетам, его абсолютно хватит, с головой, чтобы обеспечить объемы потребления регулируемого сегмента нашего рынка. То, что касается объема, который должен быть на начало отопительного сезона - он не может быть менее 13 млрд кубометров. Все, что больше, - это лучше. Я уверен, что он будет больше - сказал Чернышов.

Отмечается, что на случай форс-мажора "Нафтогаз" имеет регулярную программу ЕБРР "чрезвычайная кредитная линия". В случае необходимости компания сможет ею воспользоваться, чтобы создать страховой резерв газа для прохождения отопительного сезона.

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