Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

Группа "Нафтогаз Украины" активно готовится наращивать добычу газа и нефти, планируя достичь объемов в 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в этом году. Об этом рассказал Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона, передает УНН.

Подготовка уже к отопительному сезону началась. Работают на соответствующем уровне и органы местной власти. Они должны подготовить местные сети, предприятие "Теплокоммунэнерго" - говорит Чернышов.

По его словам, группа "Нафтогаз" должным образом готовится, используя свои компетенции на объектах, которые находятся в ее управлении и собственности.

Мы увеличиваем добычу газа. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей - отметил Чернышов.

Он отметил, что "Нафтогаз Украины" увеличит добычу нефти примерно на 2 миллиона тонн в этом году.

Напомним,

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.