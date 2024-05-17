Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной

Сегодня цены на нефть стабилизировались, а глобальный бенчмарк Brent вырос впервые за три недели из-за положительных экономических данных из Китая и Соединенных Штатов, что увеличило ожидания на рост спроса. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent ожидает роста на 0,6% еще с прошлой пятницы, тогда как WTI намерена подняться на 1,3%. В Китае же промышленное производство в апреле выросло на 6,7% по сравнению с прошлым годом, ускорившись с 4,5% в марте, что свидетельствует о потенциальном увеличении спроса в будущем, также страна анонсировала о новых мерах для стабилизации своего кризисного сектора недвижимости.

Отсутствие явного энтузиазма, вероятно, является результатом низкого спроса на продукцию, что снижает маржу переработки - говорит нефтяной брокер PVM Тамас Варга.

По его словам хотя китайские данные и очередная атака на российскую нефтяную инфраструктуру повышают цены, нефти еще предстоит убедительно восстановиться после недавнего падения.

Снижение запасов нефти и нефтепродуктов в мировых торговых хабах способствовало позитивным настроениям относительно спроса, отворачивая ранее тенденцию роста запасов, которая ранее существенно влияла на цены на сырую нефть.

Старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг, отметил несколько положительных факторов, включая уменьшение запасов сырой нефти в США в течение двух недель и ожидания новых мер экономического стимулирования от Китая.

Данные о потребительских ценах в США, которые выросли меньше чем ожидалось в апреле, также способствовали оптимизму относительно глобального спроса на нефть, увеличивая надежды на снижение процентных ставок в США. Это может удешевить нефть для иностранных инвесторов, ослабив доллар. Между тем, инвесторы ждут следующей встречи ОПЕК+ 1 июня для выяснения дальнейшей стратегии предложения.

Поскольку цена на нефть марки Brent колеблется ниже 90 долларов, уровень, на который тихо ориентируются Саудовская Аравия и другие, предстоящая встреча ОПЕК+, вероятно, приведет к продолжению текущих сокращений добычи - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Напомним,

"Нафтогаз Украины" активно готовится к новому отопительному сезону. В этом году добыча газа увеличена до 15 миллиардов кубометров; добыча нефти - на 2 миллиона тонн.