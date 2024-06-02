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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 01:13  •  49 просмотра

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Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что движение провело шесть операций в Красном море и Индийском океане. Они были направлены против американского атомного авианосца Dwight Eisenhower, американского эсминца и трех коммерческих судов. Это уже второе заявление хуситов об ударах по авианосцу, Al Masirah, передает УНН.

детали

Dwight Eisenhower-атомный авианосец типа "Нимиц". Он назван в честь 34-го президента США, введен в эксплуатацию в 1977 году. С начала января 2024 находится в акватории Красного моря.

Авианосцем, как утверждается, выпустили несколько ракет и беспилотников, за эсминцем — несколько беспилотников, передает телеканал Al Masirah сообщение хуситов. Атакам подверглись коммерческие суды Maina, Aloraiq и Abliani. Хуситы утверждают, что операции достигли своей цели.

30 мая ВВС США и Великобритании нанесли удары по позициям йеменских хуситов. "Ансар Аллах" заявил о по меньшей мере 16 погибших и 42 раненых. На следующий день хуситы атаковали американский авианосец.

Нападения йеменских гуситов в Красном море, Аденском заливе и Бабельмандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение "Хамас" в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.

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