ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

  •  102271 просмотра
Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

  •  84868 просмотра
Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

  •  104670 просмотра
МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

  •  61737 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  80628 просмотра
публикации
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

  •  6615 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  80628 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  169158 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  158474 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  163354 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 июня: Всемирный день донора крови, Международный день блогера

14 июня: Всемирный день донора крови, Международный день блогера

  •  45801 просмотра
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня 2024, 03:07  •  103615 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

12 июня 2024, 15:38  •  107364 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  126955 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  119548 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
  •  12732 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
  •  18252 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
  •  34549 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
  •  28795 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
  •  121624 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
  •  169158 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

Эксклюзив
Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
  •  124074 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

Эксклюзив
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
  •  119048 просмотра

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Эксклюзив
Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
13 июня 2024, 08:34  •  100406 просмотра

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Эксклюзив
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
13 июня 2024, 07:41  •  94056 просмотра

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Популярные

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  80628 просмотра
МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

МАГАТЭ: вблизи оккупированной ЗАЭС раздавались взрывы

  •  61737 просмотра
Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

Зеленский встретился с директором МВФ Кристалиной Георгиевой

  •  104670 просмотра
Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области

  •  84868 просмотра
Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

Польша подняла военные самолеты из-за очередной комбинированной атаки РФ по Украине

  •  102271 просмотра

Публикации

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

  •  6615 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

  •  80628 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  169158 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  158474 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  163354 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...