Хуситы нанесли удар по судну "Verbena", которое принадлежит Украине и управляется Польшей, в Аденском заливе, военный корабль США "Philippine Sea" эвакуировал раненого моряка, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США 13 июня, пишет УНН.

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"(13 июня - ред.) хуситы, поддерживаемые Ираном, запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденский залив. Обе ракеты попали в судно "Verbena", принадлежащее Украине и управляемое Польшей балкерное судно под флагом Палау. Недавно судно "Verbena" пришвартовывалось в Малайзии и направлялось в Италию с деревянными строительными материалами", - говорится в сообщении командования в X.

Судно "Verbena", как отмечается, сообщило о повреждениях и последующих пожарах на борту.

"Во время нападения был тяжело ранен один гражданский моряк. Авиация военного корабля США "Philippine Sea" (CG 58) эвакуировала раненого моряка на военный корабль партнера, который находится поблизости, для оказания медицинской помощи", - отметили в командовании.

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