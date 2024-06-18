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Напади хуситів на кораблі в Червоному морі призводять до різкого зростання витрат судноплавних компаній

Київ • УНН

 • 17812 перегляди

Напади хуситів на цивільні танкери в Червоному морі та Аденській затоці призвели до збільшення витрат судноплавних компаній через вищі страхові премії та додаткові витрати, що серйозно вплинуло на міжнародну морську торгівлю в регіоні.

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі призводять до різкого зростання витрат судноплавних компаній

Через атаки хуситів на цивільні танкери в Червоному морі зростають витрати судноплавних компаній. Про це йдеться у доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

У доповіді повідомляється, що напади хуситів на судна в Червоному морі та Аденській затоці торкнулися щонайменше 29 компаній із 65 країн, що призвело до збільшення їхніх витрат. Компаніям доводиться оплачувати підвищені страхові премії і нести додаткові витрати на персонал через постійні атаки єменських хуситів на міжнародне судноплавство.

Станом на середину лютого страхові премії за транзит Червоним морем зросли до 0,7-1,0% від загальної вартості судна, хоча до грудня 2023 року вони не перевищували 0,1%

- ідеться в доповіді управління.

У доповіді також наголошується, що компанії, які продовжують здійснювати транзит через цей регіон, стикаються зі збільшеними витратами на додаткове страхування "військових ризиків" і виплати членам екіпажу.

Унаслідок цього, за оцінками управління, контейнерні перевезення через Червоне море, на які зазвичай припадало до 15% всієї міжнародної морської торгівлі, скоротилися на 90% з грудня 2023 року до середини лютого 2024 року.

Судноплавні компанії, які прагнуть уникнути Червоного моря, також відзначають зростання витрат: плавання навколо Африки обходиться дорожче приблизно на 1 мільйон доларів.

Нагадаємо

У червні в Аденській затоці хусити завдали удару двома протикорабельними крилатими ракетами по кораблю "Вербена", що належить Україні. Під час удару було поранено цивільного моряка, який був евакуйований американським військовим кораблем.

Хусити заявили про ще один удар по американському атомному авіаносці02.06.24, 04:13 • 102769 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ЕкономікаНовини Світу
Розвідувальне управління Міністерства оборони
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