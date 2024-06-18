Напади хуситів на кораблі в Червоному морі призводять до різкого зростання витрат судноплавних компаній
Київ • УНН
Напади хуситів на цивільні танкери в Червоному морі та Аденській затоці призвели до збільшення витрат судноплавних компаній через вищі страхові премії та додаткові витрати, що серйозно вплинуло на міжнародну морську торгівлю в регіоні.
Через атаки хуситів на цивільні танкери в Червоному морі зростають витрати судноплавних компаній. Про це йдеться у доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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У доповіді повідомляється, що напади хуситів на судна в Червоному морі та Аденській затоці торкнулися щонайменше 29 компаній із 65 країн, що призвело до збільшення їхніх витрат. Компаніям доводиться оплачувати підвищені страхові премії і нести додаткові витрати на персонал через постійні атаки єменських хуситів на міжнародне судноплавство.
Станом на середину лютого страхові премії за транзит Червоним морем зросли до 0,7-1,0% від загальної вартості судна, хоча до грудня 2023 року вони не перевищували 0,1%
У доповіді також наголошується, що компанії, які продовжують здійснювати транзит через цей регіон, стикаються зі збільшеними витратами на додаткове страхування "військових ризиків" і виплати членам екіпажу.
Унаслідок цього, за оцінками управління, контейнерні перевезення через Червоне море, на які зазвичай припадало до 15% всієї міжнародної морської торгівлі, скоротилися на 90% з грудня 2023 року до середини лютого 2024 року.
Судноплавні компанії, які прагнуть уникнути Червоного моря, також відзначають зростання витрат: плавання навколо Африки обходиться дорожче приблизно на 1 мільйон доларів.
Нагадаємо
У червні в Аденській затоці хусити завдали удару двома протикорабельними крилатими ракетами по кораблю "Вербена", що належить Україні. Під час удару було поранено цивільного моряка, який був евакуйований американським військовим кораблем.
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