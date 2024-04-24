Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно
Киев • УНН
Заместитель министра обороны россии тимур иванов был арестован за государственную измену после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доступ к его конфиденциальной информации из-за кибератаки.
Задержание и арест заместителя министра обороны шойгу тимура иванова стало возможным благодаря работе подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщил источник.
Детали
Как рассказал источник УНН, в марте 2024 года подразделение активных действий ГУР МО провело кибератаку, в результате получив доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны рф тимура иванова.
Как отмечают росСМИ, настоящей причиной ареста Иванова является государственная измена, а обвинение во взятке является лишь прикрытием для более тяжелого обвинения.
Источник отметил, против него сыграл именно этот инцидент - от него произошла утечка конфиденциальной информации.
Напомним
В россии задержали заместителя министра обороны шойгу, которого обвиняют во взяточничестве. Речь идет о тимуре иванове, который отвечал за строительство. В частности, участвовал в создании главного храма вооруженных сил рф парка "Патриот", космодрома "Восточный", а после полномасштабного вторжения в Украину - в проектах рф в оккупированном Мариуполе.
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно
Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД
"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках
Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС
В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке
Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра
Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора
Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная
Взрывы прогремели в Сумах - СМИ
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба
Популярные
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно
Заместитель министра обороны россии тимур иванов был арестован за государственную измену после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доступ к его конфиденциальной информации из-за кибератаки.
Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД
Украина нашла семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут быть переданы партнерами: один из них был обещан Германией, еще четыре находятся на стадии переговоров, и еще два находятся в "поле зрения" Украины.
"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках
В оккупированном Крыму библиотеки получили указания изъять книги, в которых упоминается о Голодоморе, украинской освободительной борьбе, деятельности крымских татар, а также литературу с украинской символикой, например трезубец, поскольку российские власти считают их "нацистскими".
Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС
Верховная Рада приняла за основу законопроект, призванный привести таможенное законодательство Украины в соответствие с практикой Европейского Союза, введя такие понятия, как таможенное представительство, разрешения на определенные таможенные режимы, а также положения о перемещении и временном хранении товаров под таможенным контролем.
В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке
В 2023 году только 197 детей в аннексированном Крыму имели доступ к образованию на украинском языке, что является резким снижением, вызванным российской оккупацией.
Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра
Воздушные силы Украины предупредили о приближении высокоскоростной вражеской цели в направлении Днепра, что вызвало воздушную тревогу в Днепре и нескольких других регионах, а в Сумах были зафиксированы взрывы.
Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора
В ответ на заявление прокурора в Минагро объяснили, что Маркиян Дмитрасевич находится в командировке в Брюсселе с 22 по 28 апреля для участия в разъяснительных встречах между Европейской Комиссией и Украиной в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.
Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная
Телебашня в Харькове была повреждена российским ракетным ударом, но телевизионное вещание было восстановлено, и сейчас продолжаются работы по полному восстановлению сигнала, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Взрывы прогремели в Сумах - СМИ
В Сумах прогремели взрывы на фоне усиления обстрелов и сообщений об активности вражеской авиации в регионе.
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить россию, поскольку эра мира в Европе закончилась.