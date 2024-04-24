Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно

Задержание и арест заместителя министра обороны шойгу тимура иванова стало возможным благодаря работе подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщил источник.

Детали

Как рассказал источник УНН, в марте 2024 года подразделение активных действий ГУР МО провело кибератаку, в результате получив доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны рф тимура иванова.

Как отмечают росСМИ, настоящей причиной ареста Иванова является государственная измена, а обвинение во взятке является лишь прикрытием для более тяжелого обвинения.

Источник отметил, против него сыграл именно этот инцидент - от него произошла утечка конфиденциальной информации.

Напомним

В россии задержали заместителя министра обороны шойгу, которого обвиняют во взяточничестве. Речь идет о тимуре иванове, который отвечал за строительство. В частности, участвовал в создании главного храма вооруженных сил рф парка "Патриот", космодрома "Восточный", а после полномасштабного вторжения в Украину - в проектах рф в оккупированном Мариуполе.