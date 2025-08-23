$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 14359 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 15606 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 13425 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 15315 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 16753 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11841 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19421 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19350 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13265 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14154 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Глава Пентагона уволил руководителя Разведывательного управления США Круза

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Глава Пентагона Пит Хэгсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора Управления оборонной разведки. Причиной увольнения может быть «утрата доверия», что является частью более широкой чистки руководящих кадров.

Глава Пентагона уволил руководителя Разведывательного управления США Круза

Глава Пентагона Пит Хэгсет уволил руководителя Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Министр обороны Пит Хэгсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора Управления оборонной разведки, который потерял свою должность в рамках более масштабной чистки руководящих кадров в национальных службах безопасности", - пишет издание.

Как сообщили источники издания, причиной увольнения может быть "потеря доверия" - общий термин, который Хэгсет использовал для оправдания увольнения других высокопоставленных военных офицеров в этом году.

Напомним

В Государственном департаменте США решили уволить сотни сотрудников в ближайшее время.

Ведущего аналитика ЦРУ по россии устранили при Трампе - Economist22.08.25, 08:39 • 3172 просмотра

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Разведывательное управление Министерства обороны
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон