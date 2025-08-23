Глава Пентагона уволил руководителя Разведывательного управления США Круза
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хэгсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора Управления оборонной разведки. Причиной увольнения может быть «утрата доверия», что является частью более широкой чистки руководящих кадров.
Глава Пентагона Пит Хэгсет уволил руководителя Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
"Министр обороны Пит Хэгсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора Управления оборонной разведки, который потерял свою должность в рамках более масштабной чистки руководящих кадров в национальных службах безопасности", - пишет издание.
Как сообщили источники издания, причиной увольнения может быть "потеря доверия" - общий термин, который Хэгсет использовал для оправдания увольнения других высокопоставленных военных офицеров в этом году.
Напомним
В Государственном департаменте США решили уволить сотни сотрудников в ближайшее время.
