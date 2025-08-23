Глава Пентагону звільнив керівника Розвідувального управління США Круза
Київ • УНН
Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Джеффрі Круза, директора Управління оборонної розвідки. Причиною звільнення може бути "втрата довіри", що є частиною ширшої чистки керівних кадрів.
Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив керівника Розвідувального управління Міністерства оборони генерал-лейтенанта Джеффрі Круза. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
"Міністр оборони Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Джеффрі Круза, директора Управління оборонної розвідки, який втратив свою посаду в рамках масштабнішої чистки керівних кадрів у національних службах безпеки", - пише видання.
Як повідомили джерела видання, причиною звільнення може бути "втрата довіри" - загальний термін, який Гегсет використовував для виправдання звільнення інших високопоставлених військових офіцерів цього року.
Нагадаємо
У Державному департаменті США вирішили звільнити сотні співробітників найближчим часом.
