Глава Пентагону звільнив керівника Розвідувального управління США Круза

Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
22 серпня, 12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
22 серпня, 09:34
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський
22 серпня, 13:35
Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів
22 серпня, 13:50
Трамп оцінив шанси на співпрацю Зеленського і путіна
22 серпня, 15:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
22 серпня, 15:31
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 12519 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 14489 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 15434 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 16854 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19487 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Краматорськ
Канада
Донецька область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Футбол
КАБ-500
КАБ-250
Лікарські засоби

Глава Пентагону звільнив керівника Розвідувального управління США Круза

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Джеффрі Круза, директора Управління оборонної розвідки. Причиною звільнення може бути "втрата довіри", що є частиною ширшої чистки керівних кадрів.

Глава Пентагону звільнив керівника Розвідувального управління США Круза

Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив керівника Розвідувального управління Міністерства оборони генерал-лейтенанта Джеффрі Круза. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Міністр оборони Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Джеффрі Круза, директора Управління оборонної розвідки, який втратив свою посаду в рамках масштабнішої чистки керівних кадрів у національних службах безпеки", - пише видання.

Як повідомили джерела видання, причиною звільнення може бути "втрата довіри" - загальний термін, який Гегсет використовував для виправдання звільнення інших високопоставлених військових офіцерів цього року.

Нагадаємо

У Державному департаменті США вирішили звільнити сотні співробітників найближчим часом.

Провідного аналітика ЦРУ щодо росії усунули за Трампа - Economist
22.08.25, 08:39

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Піт Гегсет
Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки
Державний департамент США
Міністерство оборони США
Пентагон