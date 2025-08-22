$41.380.02
Провідного аналітика ЦРУ щодо росії усунули за Трампа - Economist

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Провідного аналітика ЦРУ щодо росії усунули з посади. Вона керувала підготовкою доповіді про втручання росії у вибори 2016 року.

Провідного аналітика ЦРУ щодо росії усунули за Трампа - Economist

У США при президентстві Дональда Трампа усунули одного з провідних аналітиків ЦРУ щодо росії , повідомляє The Economist, пише УНН.

Деталі

За даними видання, офіцер ЦРУ пропрацювала в американській розвідці понад 20 років. У 2016 році, будучи головним розвідником країни щодо росії та Євразії, вона керувала підготовкою доповіді, у якій описувалося втручання росії у президентські вибори того року на користь Дональда Трампа. Кілька років по тому вона повернулася в агентство як старший менеджер, куруючи операції та аналіз ЦРУ, пов'язані з росією та колишнім Радянським Союзом.

19 серпня її кар'єра різко обірвалася, коли Тулсі Габбард, директор Національної розвідки США, анулювала її допуск до секретної інформації, а також допуски 36 інших чинних і колишніх чиновників, які звинувачуються в "зраді Конституції". Адміністрація Трампа раніше використовувала свій контроль над доступами як політичний кийок проти відставних чиновників. Але згаданий співробітник ЦРУ, поряд з двома іншими співробітниками, причетними до доповіді 2016 року, Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєном, входять до найвищих кадрових співробітників розвідки, звільнених при Трампі. Ці кроки знаменують різке загострення його боротьби з американськими шпигунами.

The Economist розуміє, що звільнення співробітника ЦРУ, у віданні якого були сотні аналітиків та інших співробітників, викликало тривогу серед багатьох нинішніх та діючих співробітників розвідки. Втрата допуску - це "кінець кар'єри", каже Ларрі Пфайффер, колишній співробітник ЦРУ, який 20 січня був позбавлений допуску: "Навіть у прибиральників є допуск". Багато співробітників покладаються на допуски після виходу на пенсію, щоб знайти посади у консалтингові. 

США обмежують доступ до розвідданих щодо перемовин між рф та Україною - CBS News22.08.25, 02:45 • 3146 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Тулсі Габбард
Економіст (журнал)
Дональд Трамп
Балтійське море
Сполучені Штати Америки