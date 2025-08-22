$41.380.02
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
21 августа, 14:24 • 27554 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 30769 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 36724 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 21896 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33038 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71502 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 78941 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81434 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 103067 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ведущего аналитика ЦРУ по россии устранили при Трампе - Economist

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Ведущего аналитика ЦРУ по России устранили от должности. Она руководила подготовкой доклада о вмешательстве россии в выборы 2016 года.

Ведущего аналитика ЦРУ по россии устранили при Трампе - Economist

В США при президентстве Дональда Трампа устранили одного из ведущих аналитиков ЦРУ по россии, сообщает The Economist, пишет УНН.

Детали

По данным издания, офицер ЦРУ проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году, будучи главным разведчиком страны по россии и Евразии, она руководила подготовкой доклада, в котором описывалось вмешательство россии в президентские выборы того года в пользу Дональда Трампа. Несколько лет спустя она вернулась в агентство как старший менеджер, курируя операции и анализ ЦРУ, связанные с россией и бывшим Советским Союзом.

19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, аннулировала ее допуск к секретной информации, а также допуски 36 других действующих и бывших чиновников, обвиняемых в "измене Конституции". Администрация Трампа ранее использовала свой контроль над допусками как политическую дубинку против отставных чиновников. Но упомянутый сотрудник ЦРУ, наряду с двумя другими сотрудниками, причастными к докладу 2016 года, Шелби Пирсон и Винь Нгуеном, входят в число самых высокопоставленных кадровых сотрудников разведки, уволенных при Трампе. Эти шаги знаменуют резкое обострение его борьбы с американскими шпионами.

The Economist понимает, что увольнение сотрудника ЦРУ, в ведении которого были сотни аналитиков и других сотрудников, вызвало тревогу среди многих нынешних и действующих сотрудников разведки. Потеря допуска - это "конец карьеры", говорит Ларри Пфайффер, бывший сотрудник ЦРУ, который 20 января был лишен допуска: "Даже у уборщиков есть допуск". Многие сотрудники полагаются на допуски после выхода на пенсию, чтобы найти должности в консалтинге.

Юлия Шрамко

