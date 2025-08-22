Ведущего аналитика ЦРУ по россии устранили при Трампе - Economist

В США при президентстве Дональда Трампа устранили одного из ведущих аналитиков ЦРУ по россии, сообщает The Economist, пишет УНН.

Детали

По данным издания, офицер ЦРУ проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году, будучи главным разведчиком страны по россии и Евразии, она руководила подготовкой доклада, в котором описывалось вмешательство россии в президентские выборы того года в пользу Дональда Трампа. Несколько лет спустя она вернулась в агентство как старший менеджер, курируя операции и анализ ЦРУ, связанные с россией и бывшим Советским Союзом.

19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, аннулировала ее допуск к секретной информации, а также допуски 36 других действующих и бывших чиновников, обвиняемых в "измене Конституции". Администрация Трампа ранее использовала свой контроль над допусками как политическую дубинку против отставных чиновников. Но упомянутый сотрудник ЦРУ, наряду с двумя другими сотрудниками, причастными к докладу 2016 года, Шелби Пирсон и Винь Нгуеном, входят в число самых высокопоставленных кадровых сотрудников разведки, уволенных при Трампе. Эти шаги знаменуют резкое обострение его борьбы с американскими шпионами.

The Economist понимает, что увольнение сотрудника ЦРУ, в ведении которого были сотни аналитиков и других сотрудников, вызвало тревогу среди многих нынешних и действующих сотрудников разведки. Потеря допуска - это "конец карьеры", говорит Ларри Пфайффер, бывший сотрудник ЦРУ, который 20 января был лишен допуска: "Даже у уборщиков есть допуск". Многие сотрудники полагаются на допуски после выхода на пенсию, чтобы найти должности в консалтинге.

