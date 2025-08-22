$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 18924 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 21907 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 27753 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 17122 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 29486 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69565 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77665 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80377 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102304 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 232233 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Меню
США ограничивают доступ к разведданным о переговорах между рф и Украиной - CBS News

Киев • УНН

 • 340 просмотра

США сузили круг доступа к информации о переговорах между рф и Украиной, запретив делиться полной разведывательной информацией с союзниками по альянсу "Пять глаз". Это решение вызвало дискуссии относительно эффективности сотрудничества и национальных интересов.

США ограничивают доступ к разведданным о переговорах между рф и Украиной - CBS News

Американские спецслужбы сузили круг доступа к информации о ходе переговоров между рф и Украиной. Директор национальной разведки США Тулси Габбард еще 20 июля подписала директиву, запрещающую делиться полной разведывательной информацией о российско-украинских переговорах даже с ближайшими союзниками в рамках альянса "Пять глаз". Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

По данным источников в разведке США, говоривших на условиях анонимности, новая директива классифицировала все материалы и аналитику по переговорам как "NOFORN" (Not Releasable to Foreign Nationals). Такой гриф означает, что информация не подлежит распространению за границу, ни государствам-партнерам, ни любым иностранным гражданам.

В то же время в документе есть уточнение: информация, уже ставшая публичной, может распространяться без ограничений. Остальные же материалы должны циркулировать только в пределах тех ведомств, которые их создали или предоставили.

Бывший офицер ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш отметил, что подобные ограничения могут снизить эффективность сотрудничества внутри альянса "Пять глаз".

Ценность этого партнерства в том, что мы дополняем разведывательные данные друг друга. Это позволяет лучше понимать намерения и возможности наших противников. Традиционно мы и другие четыре страны сидим по одну сторону стола против общего оппонента

- пояснил Кэш.

Впрочем, другие разведчики считают ситуацию обычной практикой. По их словам, США и союзники часто воздерживаются от полного обмена данными в сферах, представляющих национальный интерес. Эзра Коэн, сотрудник Института Гудзона и бывший исполняющий обязанности заместителя министра обороны по вопросам разведки в Пентагоне, предположил, что критика директивы может быть политически мотивированной.

Есть много информации, которой мы не делимся даже с нашими партнерами по "Пяти глазам", и наоборот. Есть материалы только для глаз Великобритании, есть только для Австралии. Шум вокруг этого, вероятно, больше связан с неприязнью к администрации Трампа и нынешнему руководству разведки

- считает Коэн.

Дополнение

Альянс "Пять глаз" (Five Eyes) был создан после Второй мировой войны. В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Его задача — обмен сигналами разведки, аналитикой и совместное противостояние глобальным угрозам.

Напомним

Недавно Зеленский заявил, что россия посылает непристойные сигналы относительно окончания войны. В москве пытаются "соскочить" с необходимости проводить встречу на уровне лидеров, продолжая массированные атаки против Украины.

Вероника Марченко

