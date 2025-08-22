$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 18642 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 21548 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 27445 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 16949 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29338 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69476 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77594 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80321 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102256 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 232077 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Головна
США обмежують доступ до розвідданих щодо перемовин між рф та Україною - CBS News

Київ • УНН

 • 24 перегляди

США звузили коло доступу до інформації про переговори між рф та Україною, заборонивши ділитися повною розвідінформацією з союзниками по альянсу "П'ять очей". Це рішення викликало дискусії щодо ефективності співпраці та національних інтересів.

Американські спецслужби звузили коло доступу до інформації про перебіг переговорів між рф та Україною. Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ще 20 липня підписала директиву, що забороняє ділитися повною розвідінформацією про російсько-українські переговори навіть з найближчими союзниками у рамках альянсу "П’ять очей". Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

За даними джерел у розвідці США, які говорили на умовах анонімності, нова директива класифікувала всі матеріали та аналітику щодо переговорів як "NOFORN" (Not Releasable to Foreign Nationals). Такий гриф означає, що інформація не підлягає розповсюдженню за кордон, ані державам-партнерам, ані будь-яким іноземним громадянам.

Водночас у документі є уточнення: інформація, що вже стала публічною, може поширюватися без обмежень. Решта ж матеріалів мають циркулювати лише у межах тих відомств, які їх створили або надали.

Колишній офіцер ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш зазначив, що подібні обмеження можуть знизити ефективність співпраці всередині альянсу "П’ять очей".

Цінність цього партнерства у тому, що ми доповнюємо розвідувальні дані один одного. Це дозволяє краще розуміти наміри та можливості наших супротивників. Традиційно ми й інші чотири країни сидимо по один бік столу проти спільного опонента

- пояснив Кеш.

Втім, інші розвідники вважають ситуацію звичною практикою. За їх словами, США та союзники часто утримуються від повного обміну даними у сферах, що становлять національний інтерес. Езра Коен, співробітник Інституту Гудзона та колишній виконувач обов’язків заступника міністра оборони з питань розвідки у Пентагоні, припустив, що критика директиви може бути політично мотивованою.

Є багато інформації, якою ми не ділимося навіть з нашими партнерами по "П’яти очах", і навпаки. Є матеріали лише для очей Великої Британії, є лише для Австралії. Галас навколо цього, ймовірно, більше пов’язаний з неприязню до адміністрації Трампа і нинішнього керівництва розвідки

- вважає Коен.

Доповнення

Альянс "П’ять очей" (Five Eyes) був створений після Другої світової війни. До нього входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Його завдання - обмін сигналами розвідки, аналітикою та спільне протистояння глобальним загрозам.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія посилає непристойні сигнали щодо закінчення війни. В москві намагаються "зіскочити" з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів, продовжуючи масовані атаки проти України.

Нафтовий ринок завмер в очікуванні результатів мирних переговорів щодо України20.08.25, 09:29 • 2962 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Друга світова війна
Тулсі Габбард
Міністерство національної безпеки США
Пентагон
Нова Зеландія
Австралія
Дональд Трамп
Канада
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна