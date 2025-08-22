США обмежують доступ до розвідданих щодо перемовин між рф та Україною - CBS News

Американські спецслужби звузили коло доступу до інформації про перебіг переговорів між рф та Україною. Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ще 20 липня підписала директиву, що забороняє ділитися повною розвідінформацією про російсько-українські переговори навіть з найближчими союзниками у рамках альянсу "П’ять очей". Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

За даними джерел у розвідці США, які говорили на умовах анонімності, нова директива класифікувала всі матеріали та аналітику щодо переговорів як "NOFORN" (Not Releasable to Foreign Nationals). Такий гриф означає, що інформація не підлягає розповсюдженню за кордон, ані державам-партнерам, ані будь-яким іноземним громадянам.

Водночас у документі є уточнення: інформація, що вже стала публічною, може поширюватися без обмежень. Решта ж матеріалів мають циркулювати лише у межах тих відомств, які їх створили або надали.

Колишній офіцер ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш зазначив, що подібні обмеження можуть знизити ефективність співпраці всередині альянсу "П’ять очей".

Цінність цього партнерства у тому, що ми доповнюємо розвідувальні дані один одного. Це дозволяє краще розуміти наміри та можливості наших супротивників. Традиційно ми й інші чотири країни сидимо по один бік столу проти спільного опонента

Втім, інші розвідники вважають ситуацію звичною практикою. За їх словами, США та союзники часто утримуються від повного обміну даними у сферах, що становлять національний інтерес. Езра Коен, співробітник Інституту Гудзона та колишній виконувач обов’язків заступника міністра оборони з питань розвідки у Пентагоні, припустив, що критика директиви може бути політично мотивованою.

Є багато інформації, якою ми не ділимося навіть з нашими партнерами по "П’яти очах", і навпаки. Є матеріали лише для очей Великої Британії, є лише для Австралії. Галас навколо цього, ймовірно, більше пов’язаний з неприязню до адміністрації Трампа і нинішнього керівництва розвідки