Нафтовий ринок завмер в очікуванні результатів мирних переговорів щодо України

Світові ціни на нафту майже не змінилися, інвестори стежать за мирними переговорами навколо України, що можуть вплинути на ринок енергоносіїв. Ф'ючерси на Brent та WTI зросли незначно, тоді як ринок залишається в невизначеності через малоймовірність швидкого врегулювання конфлікту.