19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Нафтовий ринок завмер в очікуванні результатів мирних переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Світові ціни на нафту майже не змінилися, інвестори стежать за мирними переговорами навколо України, що можуть вплинути на ринок енергоносіїв. Ф'ючерси на Brent та WTI зросли незначно, тоді як ринок залишається в невизначеності через малоймовірність швидкого врегулювання конфлікту.

Нафтовий ринок завмер в очікуванні результатів мирних переговорів щодо України

Світові ціни на нафту у середу залишилися майже без змін. Інвестори уважно стежать за розвитком мирних переговорів навколо України, адже будь-які зрушення можуть кардинально вплинути на ринок енергоносіїв і санкційну політику щодо росії. Про це пише Reuters, пише УНН.

Деталі

О 04:05 за Грінвічем ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися лише на 11 центів – до 65,90 долара за барель. Американська WTI із вересневою поставкою додала 5 центів і коштувала 62,40 долара, а більш активний жовтневий контракт – 61,90 долара (+13 центів). Напередодні котирування втратили понад 1% через очікування можливої деескалації конфлікту, що могло б призвести до зростання світової пропозиції.

Аналітики відзначають, що ринок перебуває у стані невизначеності.

Затяжні переговори тримають інвесторів у напрузі

 - пояснив старший аналітик LSEG Емріл Джаміль.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати повітряну підтримку Україні в рамках потенційної угоди, а також прагне організувати зустріч Володимира Зеленського з володимиром путіним, навіть розглядаючи Угорщину як можливий майданчик. Водночас москва не підтвердила участі у таких перемовинах. Експерти наголошують, що швидке врегулювання конфлікту наразі виглядає малоймовірним.

На ринок нафти також вплинула новина від компанії BP: через повінь у штаті Індіана робота одного з найбільших НПЗ США була порушена. Це може тимчасово знизити попит на сировину, оскільки завод є ключовим постачальником пального на Середньому Заході.

Певну підтримку цінам надали дані про запаси в США: минулого тижня вони скоротилися на 2,42 млн барелів. Запаси бензину знизилися майже на мільйон барелів, тоді як дистилятів, навпаки, трохи побільшало. Це свідчить про відносно стабільний попит на енергоносії у найбільшій економіці світу.

Нагадаємо

Ціни на нафту знизилися на тлі обговорення можливих тристоронніх переговорів за участю москви, Києва та Вашингтона щодо припинення війни в Україні. Це може призвести до зняття санкцій з російської нафти.

Степан Гафтко

Володимир Путін
Нафта
Brent
Reuters
Дональд Трамп
Індіана
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна