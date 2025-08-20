Нефтяной рынок замер в ожидании результатов мирных переговоров по Украине

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 21:51 • 8190 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103201 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92700 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89650 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36015 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99782 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74340 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87095 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104182 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80677 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
64%
747мм
Популярные новости
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атакPhoto19 августа, 21:28 • 3852 просмотра
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02 • 9984 просмотра
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 4562 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 8408 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 10517 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103198 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92697 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89647 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 70999 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 56276 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Юлия Свириденко
Александр Ван дер Беллен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 19653 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 55387 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 118679 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 70072 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 125893 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Выборы
КАБ-500
КАБ-250

Нефтяной рынок замер в ожидании результатов мирных переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Мировые цены на нефть почти не изменились, инвесторы следят за мирными переговорами вокруг Украины, которые могут повлиять на рынок энергоносителей. Фьючерсы на Brent и WTI выросли незначительно, тогда как рынок остается в неопределенности из-за маловероятности быстрого урегулирования конфликта.

Нефтяной рынок замер в ожидании результатов мирных переговоров по Украине

Мировые цены на нефть в среду остались почти без изменений. Инвесторы внимательно следят за развитием мирных переговоров вокруг Украины, ведь любые сдвиги могут кардинально повлиять на рынок энергоносителей и санкционную политику в отношении россии. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Детали

В 04:05 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent поднялись лишь на 11 центов – до 65,90 доллара за баррель. Американская WTI с сентябрьской поставкой прибавила 5 центов и стоила 62,40 доллара, а более активный октябрьский контракт – 61,90 доллара (+13 центов). Накануне котировки потеряли более 1% из-за ожиданий возможной деэскалации конфликта, что могло бы привести к росту мирового предложения.

Аналитики отмечают, что рынок находится в состоянии неопределенности.

Затяжные переговоры держат инвесторов в напряжении

 - пояснил старший аналитик LSEG Эмрил Джамиль.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов предложить воздушную поддержку Украине в рамках потенциального соглашения, а также стремится организовать встречу Владимира Зеленского с владимиром путиным, даже рассматривая Венгрию как возможную площадку. В то же время москва не подтвердила участия в таких переговорах. Эксперты отмечают, что быстрое урегулирование конфликта сейчас выглядит маловероятным.

На рынок нефти также повлияла новость от компании BP: из-за наводнения в штате Индиана работа одного из крупнейших НПЗ США была нарушена. Это может временно снизить спрос на сырье, поскольку завод является ключевым поставщиком топлива на Среднем Западе.

Определенную поддержку ценам оказали данные о запасах в США: на прошлой неделе они сократились на 2,42 млн баррелей. Запасы бензина снизились почти на миллион баррелей, тогда как дистиллятов, наоборот, немного увеличилось. Это свидетельствует об относительно стабильном спросе на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Напомним

Цены на нефть снизились на фоне обсуждения возможных трехсторонних переговоров с участием москвы, Киева и Вашингтона по прекращению войны в Украине. Это может привести к снятию санкций с российской нефти.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Нефть
Нефть марки Brent
Reuters
Дональд Трамп
Индиана
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина