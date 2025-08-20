Нефтяной рынок замер в ожидании результатов мирных переговоров по Украине

Мировые цены на нефть в среду остались почти без изменений. Инвесторы внимательно следят за развитием мирных переговоров вокруг Украины, ведь любые сдвиги могут кардинально повлиять на рынок энергоносителей и санкционную политику в отношении россии. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Детали

В 04:05 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent поднялись лишь на 11 центов – до 65,90 доллара за баррель. Американская WTI с сентябрьской поставкой прибавила 5 центов и стоила 62,40 доллара, а более активный октябрьский контракт – 61,90 доллара (+13 центов). Накануне котировки потеряли более 1% из-за ожиданий возможной деэскалации конфликта, что могло бы привести к росту мирового предложения.

Аналитики отмечают, что рынок находится в состоянии неопределенности.

Затяжные переговоры держат инвесторов в напряжении - пояснил старший аналитик LSEG Эмрил Джамиль.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов предложить воздушную поддержку Украине в рамках потенциального соглашения, а также стремится организовать встречу Владимира Зеленского с владимиром путиным, даже рассматривая Венгрию как возможную площадку. В то же время москва не подтвердила участия в таких переговорах. Эксперты отмечают, что быстрое урегулирование конфликта сейчас выглядит маловероятным.

На рынок нефти также повлияла новость от компании BP: из-за наводнения в штате Индиана работа одного из крупнейших НПЗ США была нарушена. Это может временно снизить спрос на сырье, поскольку завод является ключевым поставщиком топлива на Среднем Западе.

Определенную поддержку ценам оказали данные о запасах в США: на прошлой неделе они сократились на 2,42 млн баррелей. Запасы бензина снизились почти на миллион баррелей, тогда как дистиллятов, наоборот, немного увеличилось. Это свидетельствует об относительно стабильном спросе на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Напомним

Цены на нефть снизились на фоне обсуждения возможных трехсторонних переговоров с участием москвы, Киева и Вашингтона по прекращению войны в Украине. Это может привести к снятию санкций с российской нефти.