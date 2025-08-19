Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком потенційних російсько-українських мирних переговорів

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі обговорення учасниками ринку можливих тристоронніх переговорів за участю москви, Києва та Вашингтона щодо припинення війни в Україні, які, ймовірно, призведуть до зняття санкцій із російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 06:50 за Гринвічем (09:50 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 32 центи, або 0,5%, до $66,28 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у вересні, термін дії яких спливає в середу, впали на 32 центи, або 0,5%, до $63,10 за барель. Активніший жовтневий контракт на нафту марки WTI знизився на 30 центів, або 0,5%, до $62,40 за барель.

Під час попередньої сесії ціни зросли приблизно на 1%.

Після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та групою європейських союзників у Білому домі у понеділок президент США Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що зателефонував своєму російському колезі володимиру путіну і розпочав підготовку до зустрічі путіна та Зеленського, за якою піде тристоронній саміт трьох президентів.

"Ціни на нафту значною мірою відображають результати нещодавніх зустрічей Трампа і путіна, а також Трампа і Зеленського, і хоча прямої мирної угоди або припинення вогню, схоже, не передбачається, певного прогресу вже досягнуто, і ймовірність подальшої ескалації чи посилення санкцій проти росії з боку США чи Європи поки що, можливо, виключена", - заявив Сувро Саркар, провідний енергетичний аналітик DBS Bank.

"Висловлювання Трампа щодо вторинних санкцій проти імпортерів російської нафти також пом'якшилися... що інакше створило б ризик перебоїв зі світовими постачаннями нафти. Тому ми вважаємо, що геополітичні ризики для нафтового ринку цього тижня трохи знизилися", - зазначив експерт.

Зеленський назвав свої прямі переговори з Трампом "дуже добрими" та заявив, що вони обговорювали необхідність гарантій безпеки України з боку США. Трамп підтвердив, що США готові надати такі гарантії, хоча поки що неясно, у якому обсязі.

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо

Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні смертоносної війни в Європі за 80 років, але Київ і його союзники побоюються, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах росії, зауважує видання.

"Результат, який призведе до зниження напруженості та усунення загроз додаткових мит або санкцій, призведе до зниження цін на нафту до середнього цільового рівня в 58 доларів за барель на 4-й квартал 2025 року і 1-й квартал 2026 року", - зазначив у своїй замітці Барт Мелек, керівник відділу стратегії на сировинних ринках TD Securities.

"Результат, який дозволить США чинити тиск на росію у вигляді ширших додаткових мит проти російських споживачів нафти (подібних до тих, з якими зараз стикається Індія), безсумнівно, підніме ціни на нафту до максимумів, що спостерігалися кілька тижнів тому", - сказав Мелек.

Два тижні тому Трамп ввів додаткові 25% мита на індійські товари як покарання за імпорт Індією російської нафти, що триває. Нью-Делі звинуватив США у подвійних стандартах, пов'язаних з особливим акцентом на імпорт російської нафти, назвавши мита несправедливими, необґрунтованими та нерозумними.

