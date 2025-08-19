Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком потенційних російсько-українських мирних переговорів

$41.260.08
Ексклюзив
09:27 • 244 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 24456 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 29216 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 47080 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67237 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49291 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37238 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41437 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107428 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51470 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 24927 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 29300 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 36144 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 31598 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 31176 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 31507 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 36497 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107414 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 102727 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 142243 перегляди
Володимир Зеленський
Оксен Лісовий
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Джо Байден
Україна
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Швейцарія
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 31929 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 30340 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 89029 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 79523 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 111505 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
TikTok
Поїзд
Крилата ракета

Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком потенційних російсько-українських мирних переговорів

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

Ціни на нафту знизилися на тлі обговорення можливих тристоронніх переговорів за участю Москви, Києва та Вашингтона щодо припинення війни в Україні. Це може призвести до зняття санкцій з російської нафти.

Нафта дешевшає на тлі оцінки ринком потенційних російсько-українських мирних переговорів

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі обговорення учасниками ринку можливих тристоронніх переговорів за участю москви, Києва та Вашингтона щодо припинення війни в Україні, які, ймовірно, призведуть до зняття санкцій із російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 06:50 за Гринвічем (09:50 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 32 центи, або 0,5%, до $66,28 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у вересні, термін дії яких спливає в середу, впали на 32 центи, або 0,5%, до $63,10 за барель. Активніший жовтневий контракт на нафту марки WTI знизився на 30 центів, або 0,5%, до $62,40 за барель.

Під час попередньої сесії ціни зросли приблизно на 1%.

Після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та групою європейських союзників у Білому домі у понеділок президент США Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що зателефонував своєму російському колезі володимиру путіну і розпочав підготовку до зустрічі путіна та Зеленського, за якою піде тристоронній саміт трьох президентів.

"Ціни на нафту значною мірою відображають результати нещодавніх зустрічей Трампа і путіна, а також Трампа і Зеленського, і хоча прямої мирної угоди або припинення вогню, схоже, не передбачається, певного прогресу вже досягнуто, і ймовірність подальшої ескалації чи посилення санкцій проти росії з боку США чи Європи поки що, можливо, виключена", - заявив Сувро Саркар, провідний енергетичний аналітик DBS Bank.

"Висловлювання Трампа щодо вторинних санкцій проти імпортерів російської нафти також пом'якшилися... що інакше створило б ризик перебоїв зі світовими постачаннями нафти. Тому ми вважаємо, що геополітичні ризики для нафтового ринку цього тижня трохи знизилися", - зазначив експерт.

Зеленський назвав свої прямі переговори з Трампом "дуже добрими" та заявив, що вони обговорювали необхідність гарантій безпеки України з боку США. Трамп підтвердив, що США готові надати такі гарантії, хоча поки що неясно, у якому обсязі.

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо19.08.25, 10:15 • 2300 переглядiв

Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні смертоносної війни в Європі за 80 років, але Київ і його союзники побоюються, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах росії, зауважує видання.

"Результат, який призведе до зниження напруженості та усунення загроз додаткових мит або санкцій, призведе до зниження цін на нафту до середнього цільового рівня в 58 доларів за барель на 4-й квартал 2025 року і 1-й квартал 2026 року", - зазначив у своїй замітці Барт Мелек, керівник відділу стратегії на сировинних ринках TD Securities.

"Результат, який дозволить США чинити тиск на росію у вигляді ширших додаткових мит проти російських споживачів нафти (подібних до тих, з якими зараз стикається Індія), безсумнівно, підніме ціни на нафту до максимумів, що спостерігалися кілька тижнів тому", - сказав Мелек.

Два тижні тому Трамп ввів додаткові 25% мита на індійські товари як покарання за імпорт Індією російської нафти, що триває. Нью-Делі звинуватив США у подвійних стандартах, пов'язаних з особливим акцентом на імпорт російської нафти, назвавши мита несправедливими, необґрунтованими та нерозумними.

Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти 06.08.25, 17:18 • 9008 переглядiв

Юлія Шрамко

