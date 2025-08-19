Нефть дешевеет на фоне оценки рынком потенциальных российско-украинских мирных переговоров

$41.260.08
48.170.13
ukenru
07:29 • 18838 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 23858 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 42494 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 62730 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 45446 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 35227 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 40208 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102713 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51261 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98233 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
41%
751мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 20227 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 24337 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 26560 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 23415 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 22025 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 23274 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 27850 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102713 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98233 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 137896 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 24560 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 27596 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 86469 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 77137 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 109305 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Фокс Ньюс
9К720 Искандер
БМ-21 «Град»

Нефть дешевеет на фоне оценки рынком потенциальных российско-украинских мирных переговоров

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Цены на нефть снизились на фоне обсуждения возможных трехсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона по прекращению войны в Украине. Это может привести к снятию санкций с российской нефти.

Нефть дешевеет на фоне оценки рынком потенциальных российско-украинских мирных переговоров

Цены на нефть снизились во вторник на фоне обсуждения участниками рынка возможных трехсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона по прекращению войны в Украине, которые, вероятно, приведут к снятию санкций с российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 06:50 по Гринвичу (09:50 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 32 цента, или 0,5%, до $66,28 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в сентябре, срок действия которых истекает в среду, упали на 32 цента, или 0,5%, до $63,10 за баррель. Активный октябрьский контракт на нефть марки WTI снизился на 30 центов, или 0,5%, до $62,40 за баррель.

Во время предыдущей сессии цены выросли примерно на 1%.

После переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и группой европейских союзников в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского, за которой последует трехсторонний саммит трех президентов.

"Цены на нефть в значительной степени отражают результаты недавних встреч Трампа и Путина, а также Трампа и Зеленского, и хотя прямой мирной сделки или прекращения огня, похоже, не предвидится, определенный прогресс уже достигнут, и вероятность дальнейшей эскалации или усиления санкций против России со стороны США или Европы пока что, возможно, исключена", - заявил Сувро Саркар, ведущий энергетический аналитик DBS Bank.

"Высказывания Трампа относительно вторичных санкций против импортеров российской нефти также смягчились... что иначе создало бы риск перебоев с мировыми поставками нефти. Поэтому мы считаем, что геополитические риски для нефтяного рынка на этой неделе немного снизились", - отметил эксперт.

Зеленский назвал свои прямые переговоры с Трампом "очень хорошими" и заявил, что они обсуждали необходимость гарантий безопасности Украины со стороны США. Трамп подтвердил, что США готовы предоставить такие гарантии, хотя пока неясно, в каком объеме.

США работают с европейскими и не только союзниками над гарантиями безопасности для Украины - Рубио19.08.25, 10:15 • 1956 просмотров

Трамп настаивает на скорейшем прекращении смертоносной войны в Европе за 80 лет, но Киев и его союзники опасаются, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России, отмечает издание.

"Результат, который приведет к снижению напряженности и устранению угроз дополнительных пошлин или санкций, приведет к снижению цен на нефть до среднего целевого уровня в 58 долларов за баррель на 4-й квартал 2025 года и 1-й квартал 2026 года", - отметил в своей заметке Барт Мелек, руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках TD Securities.

"Результат, который позволит США оказывать давление на Россию в виде более широких дополнительных пошлин против российских потребителей нефти (подобных тем, с которыми сейчас сталкивается Индия), несомненно, поднимет цены на нефть до максимумов, наблюдавшихся несколько недель назад", - сказал Мелек.

Две недели назад Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары в качестве наказания за продолжающийся импорт Индией российской нефти. Нью-Дели обвинил США в двойных стандартах, связанных с особым акцентом на импорт российской нефти, назвав пошлины несправедливыми, необоснованными и неразумными.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти06.08.25, 17:18 • 9007 просмотров

Юлия Шрамко

Экономикаполитика