Нефть дешевеет на фоне оценки рынком потенциальных российско-украинских мирных переговоров

Цены на нефть снизились во вторник на фоне обсуждения участниками рынка возможных трехсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона по прекращению войны в Украине, которые, вероятно, приведут к снятию санкций с российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 06:50 по Гринвичу (09:50 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 32 цента, или 0,5%, до $66,28 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в сентябре, срок действия которых истекает в среду, упали на 32 цента, или 0,5%, до $63,10 за баррель. Активный октябрьский контракт на нефть марки WTI снизился на 30 центов, или 0,5%, до $62,40 за баррель.

Во время предыдущей сессии цены выросли примерно на 1%.

После переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и группой европейских союзников в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского, за которой последует трехсторонний саммит трех президентов.

"Цены на нефть в значительной степени отражают результаты недавних встреч Трампа и Путина, а также Трампа и Зеленского, и хотя прямой мирной сделки или прекращения огня, похоже, не предвидится, определенный прогресс уже достигнут, и вероятность дальнейшей эскалации или усиления санкций против России со стороны США или Европы пока что, возможно, исключена", - заявил Сувро Саркар, ведущий энергетический аналитик DBS Bank.

"Высказывания Трампа относительно вторичных санкций против импортеров российской нефти также смягчились... что иначе создало бы риск перебоев с мировыми поставками нефти. Поэтому мы считаем, что геополитические риски для нефтяного рынка на этой неделе немного снизились", - отметил эксперт.

Зеленский назвал свои прямые переговоры с Трампом "очень хорошими" и заявил, что они обсуждали необходимость гарантий безопасности Украины со стороны США. Трамп подтвердил, что США готовы предоставить такие гарантии, хотя пока неясно, в каком объеме.

Трамп настаивает на скорейшем прекращении смертоносной войны в Европе за 80 лет, но Киев и его союзники опасаются, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России, отмечает издание.

"Результат, который приведет к снижению напряженности и устранению угроз дополнительных пошлин или санкций, приведет к снижению цен на нефть до среднего целевого уровня в 58 долларов за баррель на 4-й квартал 2025 года и 1-й квартал 2026 года", - отметил в своей заметке Барт Мелек, руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках TD Securities.

"Результат, который позволит США оказывать давление на Россию в виде более широких дополнительных пошлин против российских потребителей нефти (подобных тем, с которыми сейчас сталкивается Индия), несомненно, поднимет цены на нефть до максимумов, наблюдавшихся несколько недель назад", - сказал Мелек.

Две недели назад Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары в качестве наказания за продолжающийся импорт Индией российской нефти. Нью-Дели обвинил США в двойных стандартах, связанных с особым акцентом на импорт российской нефти, назвав пошлины несправедливыми, необоснованными и неразумными.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти