Разведка США опровергает заявления Трампа о немедленной ракетной угрозе со стороны Ирана

$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 февраля, 22:38 • 10568 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 17115 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 20041 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 21746 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 20669 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 33552 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19462 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 92048 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45369 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52682 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.7м/с
85%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол СШАVideo26 февраля, 19:27 • 5048 просмотра
В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров26 февраля, 19:51 • 5228 просмотра
Украинский народ не согласится на территориальные уступки россии - Буданов26 февраля, 19:56 • 7308 просмотра
Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский26 февраля, 20:09 • 5718 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ26 февраля, 21:04 • 11203 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 33552 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 28224 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 92048 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 73419 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 77659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Музыкант
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Пакистан
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 10671 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 42148 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 52257 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 54809 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 61071 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Хранитель

Разведка США опровергает заявления Трампа о немедленной ракетной угрозе со стороны Ирана

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Разведка США ставит под сомнение заявления Трампа о способности Ирана в ближайшее время нанести удар по США. По оценкам, Ирану понадобится как минимум до 2035 года для создания межконтинентальной баллистической ракеты.

Разведка США опровергает заявления Трампа о немедленной ракетной угрозе со стороны Ирана

Представители американского разведывательного сообщества поставили под сомнение недавние заявления президента Дональда Трампа о способности Тегерана в ближайшее время нанести удар по территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Три источника, знакомые с актуальными отчетами, утверждают, что аргументы Белого дома в пользу возможной военной операции против Исламской Республики выглядят значительно преувеличенными и не соответствуют официальным аналитическим данным.

Разногласия между риторикой Белого дома и оценками разведки

Во время выступления перед Конгрессом Дональд Трамп обосновал необходимость превентивных ударов тем, что Тегеран якобы завершает разработку ракет, способных достичь американского континента.

Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик на фоне военного давления США26.02.26, 23:54 • 3164 просмотра

Однако, по словам специалистов, действующая оценка Агентства оборонной разведки США от 2025 года остается неизменной: Ирану понадобится время как минимум до 2035 года для создания пригодной для военного использования межконтинентальной баллистической ракеты на базе космических технологий.

Администрация президента пока воздерживается от официальных комментариев относительно несоответствия публичных заявлений главы государства и секретных докладов спецслужб.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям25.02.26, 09:34 • 3854 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Разведывательное управление Министерства обороны
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран