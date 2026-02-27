Разведка США опровергает заявления Трампа о немедленной ракетной угрозе со стороны Ирана
Разведка США ставит под сомнение заявления Трампа о способности Ирана в ближайшее время нанести удар по США. По оценкам, Ирану понадобится как минимум до 2035 года для создания межконтинентальной баллистической ракеты.
Представители американского разведывательного сообщества поставили под сомнение недавние заявления президента Дональда Трампа о способности Тегерана в ближайшее время нанести удар по территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Три источника, знакомые с актуальными отчетами, утверждают, что аргументы Белого дома в пользу возможной военной операции против Исламской Республики выглядят значительно преувеличенными и не соответствуют официальным аналитическим данным.
Разногласия между риторикой Белого дома и оценками разведки
Во время выступления перед Конгрессом Дональд Трамп обосновал необходимость превентивных ударов тем, что Тегеран якобы завершает разработку ракет, способных достичь американского континента.
Однако, по словам специалистов, действующая оценка Агентства оборонной разведки США от 2025 года остается неизменной: Ирану понадобится время как минимум до 2035 года для создания пригодной для военного использования межконтинентальной баллистической ракеты на базе космических технологий.
Администрация президента пока воздерживается от официальных комментариев относительно несоответствия публичных заявлений главы государства и секретных докладов спецслужб.
