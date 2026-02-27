$43.240.02
26 лютого, 22:38 • 10575 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 17128 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 20051 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 21755 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 20677 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 33553 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 19462 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 92051 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45371 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52685 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Розвідка США спростовує заяви Трампа про негайну ракетну загрозу з боку Ірану

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Розвідка США ставить під сумнів заяви Трампа про здатність Ірану найближчим часом завдати удару по США. За оцінками, Ірану знадобиться щонайменше до 2035 року для створення міжконтинентальної балістичної ракети.

Розвідка США спростовує заяви Трампа про негайну ракетну загрозу з боку Ірану

Представники американської розвідувальної спільноти поставили під сумнів нещодавні заяви президента Дональда Трампа щодо спроможності Тегерана найближчим часом завдати удару по території Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Три джерела, ознайомлені з актуальними звітами, стверджують, що аргументи Білого дому на користь можливої військової операції проти Ісламської Республіки виглядають значно перебільшеними та не відповідають офіційним аналітичним даним.

Розбіжності між риторикою Білого дому та оцінками розвідки

Під час виступу перед Конгресом Дональд Трамп обґрунтував необхідність превентивних ударів тим, що Тегеран нібито завершує розробку ракет, здатних досягти американського континенту.

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США26.02.26, 23:54 • 3164 перегляди

Проте, за словами фахівців, чинна оцінка Агентства оборонної розвідки США від 2025 року залишається незмінною: Ірану знадобиться час щонайменше до 2035 року для створення придатної для військового використання міжконтинентальної балістичної ракети на базі космічних технологій.

Адміністрація президента наразі утримується від офіційних коментарів щодо невідповідності публічних заяв глави держави та секретних доповідей спецслужб.

Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей25.02.26, 09:34 • 3854 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран