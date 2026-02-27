Розвідка США спростовує заяви Трампа про негайну ракетну загрозу з боку Ірану
Розвідка США ставить під сумнів заяви Трампа про здатність Ірану найближчим часом завдати удару по США. За оцінками, Ірану знадобиться щонайменше до 2035 року для створення міжконтинентальної балістичної ракети.
Представники американської розвідувальної спільноти поставили під сумнів нещодавні заяви президента Дональда Трампа щодо спроможності Тегерана найближчим часом завдати удару по території Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Три джерела, ознайомлені з актуальними звітами, стверджують, що аргументи Білого дому на користь можливої військової операції проти Ісламської Республіки виглядають значно перебільшеними та не відповідають офіційним аналітичним даним.
Розбіжності між риторикою Білого дому та оцінками розвідки
Під час виступу перед Конгресом Дональд Трамп обґрунтував необхідність превентивних ударів тим, що Тегеран нібито завершує розробку ракет, здатних досягти американського континенту.
Проте, за словами фахівців, чинна оцінка Агентства оборонної розвідки США від 2025 року залишається незмінною: Ірану знадобиться час щонайменше до 2035 року для створення придатної для військового використання міжконтинентальної балістичної ракети на базі космічних технологій.
Адміністрація президента наразі утримується від офіційних коментарів щодо невідповідності публічних заяв глави держави та секретних доповідей спецслужб.
