Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран працює над відновленням своєї ядерної програми, навіть попри переговори з Вашингтоном, що посилює припущення щодо його підготовки до нового раунду військових ударів найближчими днями, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Іранські чиновники "знов переслідують свої зловісні амбіції" після того, як авіаудари США минулого року завдали нищівного удару по ядерній програмі країни, заявив Трамп у своєму посланні State of the Union у вівторок.

"Вони хочуть укласти угоду, але ми не чули цих таємних слів: "У нас ніколи не буде ядерної зброї", - додав він. - Ми її знищили, а вони хочуть почати все спочатку".

Іран давно стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей. У повідомленні в соціальних мережах раніше у вівторок міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "за жодних обставин не розробить ядерну зброю".

Трамп поєднує свою риторику із масштабним нарощуванням військової міці на Близькому Сході в останні кілька тижнів, пише видання. Його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер мають провести новий раунд переговорів з іранськими офіційними особами у Женеві у четвер.

США та Іран відновлять ядерні переговори у Женеві за посередництва Оману 26 лютого

Трамп попередив, що розглядає низку варіантів військових ударів у разі зриву переговорів, хоча й заявив, що вважає за краще досягти угоди. Президент США та представники адміністрації публічно давали суперечливі свідчення про те, чого вони насправді хочуть від нової угоди з Тегераном.

"Угода є досяжною, але лише якщо пріоритет буде відданий дипломатії", - сказав Арагчі.

В угоді 2015 року зі США та глобальними партнерами Іран зобов'язався ніколи не прагнути володіння ядерною зброєю, і Трамп відмовився від цієї угоди у свій перший термін, заявивши, що вона не забезпечує достатніх гарантій проти майбутнього ядерного роззброєння. До червневих атак у Ірану було достатньо високозбагаченого матеріалу, щоб швидко створити близько дюжини боєголовок, якби було віддано накази про створення ядерної зброї, пише видання.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії понад вісім місяців не перевіряли стан запасів урану, близького до збройового, та не оцінювали масштаби збитків, завданих об'єктам збагачення.

Хоча переговори зосереджені на ядерній проблемі, президент США також вказав на іранську програму балістичних ракет, терористичну діяльність та підтримку маріонеткових сил, які загрожують США та їхнім союзникам у регіоні.

Раніше у вівторок держсекретар США Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф провели брифінг для високопоставлених законодавців США щодо Ірану на тлі зростаючих вимог до Білого дому пояснити обґрунтування нарощування військової місці, яке включає авіаносці, есмінці з керованими ракетами, винищувачі та літаки-заправники. Зустріч тривала близько години, за словами джерела.

"Президент зобов'язаний обґрунтувати цілі нашої країни, наші інтереси і те, як ми захищатимемо американські інтереси в регіоні", - заявив журналістам після брифінгу сенатор Марк Ворнер, провідний демократ у комітеті Сенату США з розвідки.

"Ця адміністрація нечасто цим займалася", - додав він.

