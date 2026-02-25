Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям

$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12017 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 20721 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 17662 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 17604 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15538 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15017 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15485 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13647 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 28659 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14304 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Популярные новости
Лидеры стран Северной Европы и Балтии осудили агрессию РФ и призвали к перемирию - заявлениеPhoto24 февраля, 21:50 • 8480 просмотра
Борис Джонсон: Европа и Запад недостаточно помогают Украине для полной победы24 февраля, 22:24 • 9050 просмотра
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться24 февраля, 23:31 • 10187 просмотра
россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25 февраля, 00:08 • 5146 просмотра
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 7954 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 28659 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 39365 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 57254 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 74693 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 77342 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 8652 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 13056 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 15567 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 20623 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 29535 просмотра
Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран возобновляет ядерную программу после ударов США. Это усиливает предположения о подготовке к новым военным ударам.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран работает над восстановлением своей ядерной программы, даже несмотря на переговоры с Вашингтоном, что усиливает предположения о его подготовке к новому раунду военных ударов в ближайшие дни, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иранские чиновники "вновь преследуют свои зловещие амбиции" после того, как авиаудары США в прошлом году нанесли сокрушительный удар по ядерной программе страны, заявил Трамп в своем послании State of the Union во вторник.

"Они хотят заключить сделку, но мы не слышали этих тайных слов: "У нас никогда не будет ядерного оружия", - добавил он. - Мы его уничтожили, а они хотят начать все сначала".

Иран давно утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей. В сообщении в социальных сетях ранее во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "ни при каких обстоятельствах не разработает ядерное оружие".

Трамп сочетает свою риторику с масштабным наращиванием военной мощи на Ближнем Востоке в последние несколько недель, пишет издание. Его посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер должны провести новый раунд переговоров с иранскими официальными лицами в Женеве в четверг.

США и Иран возобновят ядерные переговоры в Женеве при посредничестве Омана 26 февраля23.02.26, 02:17 • 5794 просмотра

Трамп предупредил, что рассматривает ряд вариантов военных ударов в случае срыва переговоров, хотя и заявил, что предпочитает достичь соглашения. Президент США и представители администрации публично давали противоречивые показания о том, чего они на самом деле хотят от новой сделки с Тегераном.

"Соглашение достижимо, но только если приоритет будет отдан дипломатии", - сказал Арагчи.

В соглашении 2015 года с США и глобальными партнерами Иран обязался никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, и Трамп отказался от этого соглашения в свой первый срок, заявив, что оно не обеспечивает достаточных гарантий против будущего ядерного разоружения. До июньских атак у Ирана было достаточно высокообогащенного материала, чтобы быстро создать около дюжины боеголовок, если бы были отданы приказы о создании ядерного оружия, пишет издание.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии более восьми месяцев не проверяли состояние запасов урана, близкого к оружейному, и не оценивали масштабы ущерба, нанесенного объектам обогащения.

Хотя переговоры сосредоточены на ядерной проблеме, президент США также указал на иранскую программу баллистических ракет, террористическую деятельность и поддержку марионеточных сил, которые угрожают США и их союзникам в регионе.

Ранее во вторник госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели брифинг для высокопоставленных законодателей США по Ирану на фоне растущих требований к Белому дому объяснить обоснование наращивания военной мощи, которое включает авианосцы, эсминцы с управляемыми ракетами, истребители и самолеты-заправщики. Встреча длилась около часа, по словам источника.

"Президент обязан обосновать цели нашей страны, наши интересы и то, как мы будем защищать американские интересы в регионе", - заявил журналистам после брифинга сенатор Марк Уорнер, ведущий демократ в комитете Сената США по разведке.

"Эта администрация нечасто этим занималась", - добавил он.

Трамп выразил удивление отсутствием капитуляции Ирана на фоне масштабного военного давления США23.02.26, 04:55 • 6009 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Стив Уиткофф
Джон Ратклифф
Марко Рубио
Женева
Центральное разведывательное управление
Международное агентство по атомной энергии
Белый дом
Bloomberg L.P.
Марк Уорнер
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран