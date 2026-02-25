Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран работает над восстановлением своей ядерной программы, даже несмотря на переговоры с Вашингтоном, что усиливает предположения о его подготовке к новому раунду военных ударов в ближайшие дни, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иранские чиновники "вновь преследуют свои зловещие амбиции" после того, как авиаудары США в прошлом году нанесли сокрушительный удар по ядерной программе страны, заявил Трамп в своем послании State of the Union во вторник.

"Они хотят заключить сделку, но мы не слышали этих тайных слов: "У нас никогда не будет ядерного оружия", - добавил он. - Мы его уничтожили, а они хотят начать все сначала".

Иран давно утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей. В сообщении в социальных сетях ранее во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "ни при каких обстоятельствах не разработает ядерное оружие".

Трамп сочетает свою риторику с масштабным наращиванием военной мощи на Ближнем Востоке в последние несколько недель, пишет издание. Его посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер должны провести новый раунд переговоров с иранскими официальными лицами в Женеве в четверг.

Трамп предупредил, что рассматривает ряд вариантов военных ударов в случае срыва переговоров, хотя и заявил, что предпочитает достичь соглашения. Президент США и представители администрации публично давали противоречивые показания о том, чего они на самом деле хотят от новой сделки с Тегераном.

"Соглашение достижимо, но только если приоритет будет отдан дипломатии", - сказал Арагчи.

В соглашении 2015 года с США и глобальными партнерами Иран обязался никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, и Трамп отказался от этого соглашения в свой первый срок, заявив, что оно не обеспечивает достаточных гарантий против будущего ядерного разоружения. До июньских атак у Ирана было достаточно высокообогащенного материала, чтобы быстро создать около дюжины боеголовок, если бы были отданы приказы о создании ядерного оружия, пишет издание.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии более восьми месяцев не проверяли состояние запасов урана, близкого к оружейному, и не оценивали масштабы ущерба, нанесенного объектам обогащения.

Хотя переговоры сосредоточены на ядерной проблеме, президент США также указал на иранскую программу баллистических ракет, террористическую деятельность и поддержку марионеточных сил, которые угрожают США и их союзникам в регионе.

Ранее во вторник госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели брифинг для высокопоставленных законодателей США по Ирану на фоне растущих требований к Белому дому объяснить обоснование наращивания военной мощи, которое включает авианосцы, эсминцы с управляемыми ракетами, истребители и самолеты-заправщики. Встреча длилась около часа, по словам источника.

"Президент обязан обосновать цели нашей страны, наши интересы и то, как мы будем защищать американские интересы в регионе", - заявил журналистам после брифинга сенатор Марк Уорнер, ведущий демократ в комитете Сената США по разведке.

"Эта администрация нечасто этим занималась", - добавил он.

