Трамп выразил удивление отсутствием капитуляции Ирана на фоне масштабного военного давления США

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, однако Тегеран до сих пор не пошел на уступки по своей ядерной программе. По словам дипломата, американский лидер рассматривает различные сценарии развития событий, включая возможность ограниченных военных ударов в случае отсутствия договоренностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию BBC.

Детали

Я не хочу использовать слово "разочарован"... потому что он (Трамп - ред.) понимает, что у него есть много альтернатив, но ему интересно, почему они (Иран - ред.) этого не сделали... Я не хочу использовать слово "капитулировали", но почему они не капитулировали – отметил Стив Виткофф в интервью Fox News.

Несмотря на угрозу применения силы, иранское руководство продолжает отрицать намерения создать ядерное оружие, что вызывает скептицизм у США и их европейских союзников.

Специальный посланник подчеркнул, что Трампу трудно понять причины, по которым Иран до сих пор не изменил свою позицию, учитывая критический уровень угрозы. В настоящее время американская администрация ищет способы довести Тегеран до состояния готовности принять условия нового ядерного соглашения, которое продвигает Белый дом.

Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg

Ситуация осложняется вспышкой антиправительственных протестов в нескольких крупных университетах Ирана, которые стали первыми массовыми акциями после жестоких репрессий января 2026 года.

Митингующие выступают против политики действующей власти, что происходит одновременно с усилением внешнеполитического давления со стороны Вашингтона. Хотя Виткофф избегает слова "разочарование" в действиях Трампа, он признал, что Вашингтон продолжает изучать альтернативные варианты влияния на Иран для достижения своей цели.

Иранские студенты второй день подряд протестуют в крупнейших университетах страны