22 февраля, 19:57 • 11876 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 23974 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 28809 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 35898 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 35727 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 46506 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 52303 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42061 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68011 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 73645 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Трамп выразил удивление отсутствием капитуляции Ирана на фоне масштабного военного давления США

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, однако Тегеран до сих пор не пошел на уступки. Трамп рассматривает возможность ограниченных военных ударов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, однако Тегеран до сих пор не пошел на уступки по своей ядерной программе. По словам дипломата, американский лидер рассматривает различные сценарии развития событий, включая возможность ограниченных военных ударов в случае отсутствия договоренностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию BBC.

Детали

Я не хочу использовать слово "разочарован"... потому что он (Трамп - ред.) понимает, что у него есть много альтернатив, но ему интересно, почему они (Иран - ред.) этого не сделали... Я не хочу использовать слово "капитулировали", но почему они не капитулировали

– отметил Стив Виткофф в интервью Fox News.

Несмотря на угрозу применения силы, иранское руководство продолжает отрицать намерения создать ядерное оружие, что вызывает скептицизм у США и их европейских союзников.

Специальный посланник подчеркнул, что Трампу трудно понять причины, по которым Иран до сих пор не изменил свою позицию, учитывая критический уровень угрозы. В настоящее время американская администрация ищет способы довести Тегеран до состояния готовности принять условия нового ядерного соглашения, которое продвигает Белый дом.

Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg21.02.26, 09:00 • 11111 просмотров

Ситуация осложняется вспышкой антиправительственных протестов в нескольких крупных университетах Ирана, которые стали первыми массовыми акциями после жестоких репрессий января 2026 года.

Митингующие выступают против политики действующей власти, что происходит одновременно с усилением внешнеполитического давления со стороны Вашингтона. Хотя Виткофф избегает слова "разочарование" в действиях Трампа, он признал, что Вашингтон продолжает изучать альтернативные варианты влияния на Иран для достижения своей цели.

Иранские студенты второй день подряд протестуют в крупнейших университетах страны23.02.26, 01:02 • 3274 просмотра

Степан Гафтко

