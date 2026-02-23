$43.270.00
Иранские студенты второй день подряд протестуют в крупнейших университетах страны

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Иране продолжаются студенческие протесты, вызванные введением новых строгих правил поведения и дресс-кода. Демонстрации охватили ведущие университеты страны, приводя к столкновениям с силами безопасности.

Иранские студенты второй день подряд протестуют в крупнейших университетах страны
Фото: Reuters

В Тегеране и других крупных городах Ирана продолжаются массовые студенческие волнения, спровоцированные введением новых строгих правил поведения и дресс-кода в учебных заведениях. Протесты охватили ведущие университеты страны после того, как администрации заведений расширили полномочия "полиции нравов" на территорию кампусов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Второй день демонстраций ознаменовался столкновениями между студентами и силами безопасности у входа в Тегеранский университет и Университет Амира Кабира.

Мы требуем уважения к нашему достоинству и прекращения постоянного надзора. Университет должен быть пространством свободы, а не местом для идеологического давления

- отмечают участники акций в распространенных через социальные сети заявлениях.

Для разгона протестующих правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, что привело к задержанию десятков активистов.

Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране21.02.26, 22:34 • 11081 просмотр

В ответ на агрессию силовиков студенческие союзы объявили о всеобщей забастовке и призвали преподавателей прекратить проведение лекций до момента освобождения всех арестованных коллег.

Реакция официальных властей и угроза эскалации

Министерство образования Ирана назвало протесты "спланированной провокацией внешних сил" и предупредило о немедленном отчислении всех идентифицированных участников беспорядков. Несмотря на угрозы, активисты заявляют о намерении продолжать акции, что создает предпосылки для дальнейшего обострения внутриполитической ситуации в стране.

Согласно видео, опубликованным американской правозащитной группой HRANA, протесты также прошли в университетах Мешхеда на северо-востоке, которая заявила, что вмешательство сил безопасности в протесты привело к травмам

- говорится в материале Reuters.

Иранские студенты возобновили массовые антиправительственные протесты впервые после январских расстрелов22.02.26, 04:51 • 5608 просмотров

Степан Гафтко

