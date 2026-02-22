$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 5228 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 11277 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 14576 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 30777 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 28282 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 34136 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 33321 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27529 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24223 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27947 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Иранские студенты возобновили массовые антиправительственные протесты впервые после январских расстрелов

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Студенты ведущих университетов Ирана вышли на новые акции протеста после кровавого подавления митингов в прошлом месяце. Демонстранты почтили память погибших и потребовали политических изменений, что привело к столкновениям с силовиками.

Иранские студенты возобновили массовые антиправительственные протесты впервые после январских расстрелов

Студенты ведущих университетов Ирана вышли на новые масштабные акции протеста, бросив вызов властям после кровавого подавления митингов в прошлом месяце. Демонстранты почтили память тысяч погибших в январе и требовали политических изменений, что привело к новым столкновениям с силовиками и сторонниками режима. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Крупнейшие акции зафиксированы в Технологическом университете Шарифа в Тегеране, где марш студентов перерос в открытые столкновения с правительственными группами.

Одновременно в другом столичном вузе началась сидячая забастовка, а на северо-востоке страны прошли митинги солидарности. Несмотря на жесткий контроль со стороны спецслужб, кадры с протестующими, скандирующими антиправительственные лозунги, распространились через независимые медиаканалы, подтверждая новый всплеск гражданского неповиновения.

Число погибших в Иране достигло 7002 человек, растет напряженность на фоне ядерных переговоров - AP12.02.26, 10:34 • 3513 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Тегеран
Иран