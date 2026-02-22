Иранские студенты возобновили массовые антиправительственные протесты впервые после январских расстрелов
Киев • УНН
Студенты ведущих университетов Ирана вышли на новые акции протеста после кровавого подавления митингов в прошлом месяце. Демонстранты почтили память погибших и потребовали политических изменений, что привело к столкновениям с силовиками.
Студенты ведущих университетов Ирана вышли на новые масштабные акции протеста, бросив вызов властям после кровавого подавления митингов в прошлом месяце. Демонстранты почтили память тысяч погибших в январе и требовали политических изменений, что привело к новым столкновениям с силовиками и сторонниками режима. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Крупнейшие акции зафиксированы в Технологическом университете Шарифа в Тегеране, где марш студентов перерос в открытые столкновения с правительственными группами.
Одновременно в другом столичном вузе началась сидячая забастовка, а на северо-востоке страны прошли митинги солидарности. Несмотря на жесткий контроль со стороны спецслужб, кадры с протестующими, скандирующими антиправительственные лозунги, распространились через независимые медиаканалы, подтверждая новый всплеск гражданского неповиновения.
Число погибших в Иране достигло 7002 человек, растет напряженность на фоне ядерных переговоров - AP12.02.26, 10:34 • 3513 просмотров