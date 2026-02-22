Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів
Київ • УНН
Студенти провідних університетів Ірану вийшли на нові акції протесту після кривавого придушення мітингів минулого місяця. Демонстранти вшановували пам’ять загиблих та вимагали політичних змін, що призвело до сутичок із силовиками.
Студенти провідних університетів Ірану вийшли на нові масштабні акції протесту, кинувши виклик владі після кривавого придушення мітингів минулого місяця. Демонстранти вшановували пам’ять тисяч загиблих у січні та вимагали політичних змін, що призвело до нових сутичок із силовиками та прихильниками режиму. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Найбільші акції зафіксовано в Технологічному університеті Шаріфа в Тегерані, де марш студентів переріс у відкриті зіткнення з урядовими групами.
Одночасно в іншому столичному виші розпочався сидячий страйк, а на північному сході країни пройшли мітинги солідарності. Попри жорсткий контроль з боку спецслужб, кадри з протестувальниками, які скандують антиурядові гасла, поширилися через незалежні медіаканали, підтверджуючи новий сплеск громадянської непокори.
Кількість загиблих в Ірані досягла 7002 людей, зростає напруга на тлі ядерних переговорів - AP12.02.26, 10:34 • 3511 переглядiв