Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів

00:48 • 3168 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 8668 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 13089 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 29160 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 27102 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33733 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32983 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27358 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24071 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27767 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Погода
−8°
1.9м/с
70%
755мм
Популярнi новини
росіяни вбили 77-річного чоловіка в Оріхові Запорізької області 21 лютого, 17:00 • 5198 перегляди
росіяни атакували авто з цивільними на Сумщині - двоє людей загинуло, одна поранена21 лютого, 17:40 • 4550 перегляди
Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні21 лютого, 17:58 • 4802 перегляди
"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини21 лютого, 19:18 • 4350 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo22:57 • 8116 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 50952 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 60232 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 71888 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 85790 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 123656 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Львів
Сумська область
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 21631 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 25700 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 27264 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 19597 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 22241 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Серіали
TikTok

Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Студенти провідних університетів Ірану вийшли на нові акції протесту після кривавого придушення мітингів минулого місяця. Демонстранти вшановували пам’ять загиблих та вимагали політичних змін, що призвело до сутичок із силовиками.

Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів

Студенти провідних університетів Ірану вийшли на нові масштабні акції протесту, кинувши виклик владі після кривавого придушення мітингів минулого місяця. Демонстранти вшановували пам’ять тисяч загиблих у січні та вимагали політичних змін, що призвело до нових сутичок із силовиками та прихильниками режиму. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Найбільші акції зафіксовано в Технологічному університеті Шаріфа в Тегерані, де марш студентів переріс у відкриті зіткнення з урядовими групами.

Одночасно в іншому столичному виші розпочався сидячий страйк, а на північному сході країни пройшли мітинги солідарності. Попри жорсткий контроль з боку спецслужб, кадри з протестувальниками, які скандують антиурядові гасла, поширилися через незалежні медіаканали, підтверджуючи новий сплеск громадянської непокори.

Кількість загиблих в Ірані досягла 7002 людей, зростає напруга на тлі ядерних переговорів - AP12.02.26, 10:34 • 3511 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Тегеран
Іран