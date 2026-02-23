$43.270.00
Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни

Київ • УНН

 • 10 перегляди

В Ірані тривають студентські протести, спричинені введенням нових суворих правил поведінки та дрес-коду. Демонстрації охопили провідні університети країни, призводячи до сутичок із силами безпеки.

Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни
Фото: Reuters

У Тегерані та інших великих містах Ірану тривають масові студентські заворушення, спровоковані введенням нових суворих правил поведінки та дрес-коду в навчальних закладах. Протести охопили провідні університети країни після того, як адміністрації закладів розширили повноваження "поліції моралі" на територію кампусів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Другий день демонстрацій ознаменувався сутичками між студентами та силами безпеки біля входу до Тегеранського університету та Університету Аміра Кабіра.

Ми вимагаємо поваги до нашої гідності та припинення постійного нагляду. Університет має бути простором свободи, а не місцем для ідеологічного тиску

- зазначають учасники акцій у поширених через соціальні мережі заявах.

Для розгону протестувальників правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки, що призвело до затримання десятків активістів.

Amnesty International виявила загрозу страти 30 активістів в Ірані21.02.26, 22:34 • 11083 перегляди

У відповідь на агресію силовиків студентські союзи оголосили про загальний страйк та закликали викладачів припинити проведення лекцій до моменту звільнення всіх заарештованих колег.

Реакція офіційної влади та загроза ескалації

Міністерство освіти Ірану назвало протести "спланованою провокацією зовнішніх сил" і попередило про негайне відрахування всіх ідентифікованих учасників заворушень. Попри погрози, активісти заявляють про намір продовжувати акції, що створює передумови для подальшого загострення внутрішньополітичної ситуації в країні.

Згідно з відео, опублікованими американською правозахисною групою HRANA, протести також відбулися в університетах Мешхеда на північному сході, яка заявила, що втручання сил безпеки в протести призвело до травм

- йдеться у матеріалі Reuters.

Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів22.02.26, 04:51 • 5608 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Соціальна мережа
Сутички
Reuters
Тегеран
Іран