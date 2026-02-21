Amnesty International виявила загрозу страти 30 активістів в Ірані
Київ • УНН
Amnesty International повідомила про загрозу страти 30 активістів в Ірані, звинувачуючи владу у використанні смертної кари для придушення інакомислення. Серед обвинувачених є двоє неповнолітніх.
Міжнародна організація Amnesty International повідомила про загрозу страти 30 активістів в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
До того Amnesty International повідомила про вже винесені смертні вироки у восьми випадках. Серед обвинувачених у 22 інших справах, які поки що перебувають на розгляді - двоє неповнолітніх.
Представники організації звинуватили владу Ірану у використанні смертної кари для придушення інакомислення.
Використовуючи страту як зброю, іранська влада прагне вселити страх і придушити дух людей, які вимагають фундаментальних змін
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - пообіцяв відмовитися від ядерної програми, визнати Ізраїль і відновити нормальні стосунки зі Сполученими Штатами Америки.