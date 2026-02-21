Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране

Международная организация Amnesty International сообщила об угрозе казни 30 активистов в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

До этого Amnesty International сообщила об уже вынесенных смертных приговорах в восьми случаях. Среди обвиняемых по 22 другим делам, которые пока находятся на рассмотрении, — двое несовершеннолетних.

Представители организации обвинили власти Ирана в использовании смертной казни для подавления инакомыслия.

Используя казнь как оружие, иранские власти стремятся вселить страх и подавить дух людей, требующих фундаментальных изменений - заявила Диана Эльтахави, заместитель регионального директора правозащитной организации по Ближнему Востоку.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего Шаханшаха Ирана — Мохаммеда Резы Пехлеви — пообещал отказаться от ядерной программы, признать Израиль и восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки.