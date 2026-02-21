Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране

$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 21005 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 19460 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 28463 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 28669 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 24895 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 22786 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 26544 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 36496 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27631 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 31558 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.7м/с
77%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБС отминусовали "Торнадо-С", которыми рф кошмарит мирные города - "Мадьяр" показал кадрыVideo21 февраля, 10:46 • 10994 просмотра
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор21 февраля, 13:35 • 18110 просмотра
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины14:51 • 11587 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 16038 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран16:35 • 12558 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 46947 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 56180 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 67823 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 82436 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 120170 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Марк Рютте
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 16137 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 23393 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 25105 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 17700 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 20353 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Truth Social

Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Amnesty International сообщила об угрозе казни 30 активистов в Иране, обвиняя власти в использовании смертной казни для подавления инакомыслия. Среди обвиняемых есть двое несовершеннолетних.

Amnesty International выявила угрозу казни 30 активистов в Иране

Международная организация Amnesty International сообщила об угрозе казни 30 активистов в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

До этого Amnesty International сообщила об уже вынесенных смертных приговорах в восьми случаях. Среди обвиняемых по 22 другим делам, которые пока находятся на рассмотрении, — двое несовершеннолетних.

Представители организации обвинили власти Ирана в использовании смертной казни для подавления инакомыслия.

Используя казнь как оружие, иранские власти стремятся вселить страх и подавить дух людей, требующих фундаментальных изменений

- заявила Диана Эльтахави, заместитель регионального директора правозащитной организации по Ближнему Востоку.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего Шаханшаха Ирана — Мохаммеда Резы Пехлеви — пообещал отказаться от ядерной программы, признать Израиль и восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Ядерное оружие
Радио Свобода
Израиль
Соединённые Штаты
Иран