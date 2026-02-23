Трамп висловив здивування відсутністю капітуляції Ірану на тлі масштабного військового тиску США

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 19:57 • 10113 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 19483 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 26098 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 33294 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 33862 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 45851 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51735 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41733 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 67120 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 72226 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа22 лютого, 17:12 • 6102 перегляди
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 6544 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 5396 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 16962 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 6534 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 83865 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 93612 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 101454 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 113496 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 151586 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Папа Франциск
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Вашингтон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 41060 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 43020 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 43168 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34289 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 36798 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Золото

Трамп висловив здивування відсутністю капітуляції Ірану на тлі масштабного військового тиску США

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон нарощує військову присутність на Близькому Сході, проте Тегеран досі не пішов на поступки. Трамп розглядає можливість обмежених військових ударів.

Трамп висловив здивування відсутністю капітуляції Ірану на тлі масштабного військового тиску США

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон нарощує військову присутність на Близькому Сході, проте Тегеран досі не пішов на поступки щодо своєї ядерної програми. За словами дипломата, американський лідер розглядає різні сценарії розвитку подій, включаючи можливість обмежених військових ударів у разі відсутності домовленостей. Про це пише УНН із посиланням на інформацію BBC.

Деталі

Я не хочу використовувати слово "розчарований"... тому що він (Трамп - ред.) розуміє, що в нього є багато альтернатив, але йому цікаво, чому вони (Іран - ред.) цього не зробили... Я не хочу використовувати слово "капітулювали", але чому вони не капітулювали

– зазначив Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Попри загрозу застосування сили, іранське керівництво продовжує заперечувати наміри створити ядерну зброю, що викликає скептицизм у США та їхніх європейських союзників.

Спеціальний посланець підкреслив, що Трампу важко зрозуміти причини, через які Іран досі не змінив свою позицію, враховуючи критичний рівень загрози. Наразі американська адміністрація шукає способи довести Тегеран до стану готовності прийняти умови нової ядерної угоди, яку просуває Білий дім.

Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21.02.26, 09:00 • 11092 перегляди

Ситуація ускладнюється спалахом антиурядових протестів у кількох великих університетах Ірану, які стали першими масовими акціями після жорстоких репресій січня 2026 року.

Мітингувальники виступають проти політики чинної влади, що відбувається одночасно з посиленням зовнішньополітичного тиску з боку Вашингтона. Хоча Віткофф уникає слова "розчарування" у діях Трампа, він визнав, що Вашингтон продовжує вивчати альтернативні варіанти впливу на Іран для досягнення своєї мети.

Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни23.02.26, 01:02 • 2346 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Дипломатка
Сутички
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран