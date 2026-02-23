Трамп висловив здивування відсутністю капітуляції Ірану на тлі масштабного військового тиску США

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон нарощує військову присутність на Близькому Сході, проте Тегеран досі не пішов на поступки щодо своєї ядерної програми. За словами дипломата, американський лідер розглядає різні сценарії розвитку подій, включаючи можливість обмежених військових ударів у разі відсутності домовленостей. Про це пише УНН із посиланням на інформацію BBC.

Деталі

Я не хочу використовувати слово "розчарований"... тому що він (Трамп - ред.) розуміє, що в нього є багато альтернатив, але йому цікаво, чому вони (Іран - ред.) цього не зробили... Я не хочу використовувати слово "капітулювали", але чому вони не капітулювали – зазначив Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Попри загрозу застосування сили, іранське керівництво продовжує заперечувати наміри створити ядерну зброю, що викликає скептицизм у США та їхніх європейських союзників.

Спеціальний посланець підкреслив, що Трампу важко зрозуміти причини, через які Іран досі не змінив свою позицію, враховуючи критичний рівень загрози. Наразі американська адміністрація шукає способи довести Тегеран до стану готовності прийняти умови нової ядерної угоди, яку просуває Білий дім.

Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg

Ситуація ускладнюється спалахом антиурядових протестів у кількох великих університетах Ірану, які стали першими масовими акціями після жорстоких репресій січня 2026 року.

Мітингувальники виступають проти політики чинної влади, що відбувається одночасно з посиленням зовнішньополітичного тиску з боку Вашингтона. Хоча Віткофф уникає слова "розчарування" у діях Трампа, він визнав, що Вашингтон продовжує вивчати альтернативні варіанти впливу на Іран для досягнення своєї мети.

Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни