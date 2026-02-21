Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає обмежені військові удари, щоб змусити Іран підписати нову ядерну угоду, але бомбардування країни може мати протилежний ефект, ризикуючи новим дестабілізуючим конфліктом на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пентагон організував масштабне розгортання в регіоні, яке включає два авіаносці, винищувачі та літаки-заправники, що, як вказує видання, дало Трампу можливість почати обмежені або розширені операції проти Ірану.

Тим не менш, Трамп та інші офіційні особи адміністрації надали суперечливі публічні пояснення того, чого вони насправді хочуть від нової угоди з Тегераном. Експерти з Ірану стверджують, що бомбардування країни посеред переговорів може зірвати угоду та спровокувати смертельний цикл відплати.

Тегеран, швидше за все, призупинить участь у переговорах, якщо США завдадуть удару, за словами високопоставленого урядовця в регіоні.

"Він не зможе досягти дипломатичної згоди від іранців, якщо нападе на них знову, - сказала Барбара Славін, співробітник Центру Стімсона у Вашингтоні. - Самі по собі військові загрози - навіть якщо США врешті не вживуть дій - "зробить їх менш готовими до угоди".

Попри те, що Трамп дав крайній термін від 10 до 15 днів, також залишається незрозумілим, чого насправді досягне нова серія авіаударів - обмежених чи інших - насправді, пише видання.

У червні Ізраїль і США інтенсивно бомбардували ядерні об’єкти та протиповітряну оборону країни, і тоді президент США заявив, що "ключові об’єкти ядерного збагачення були повністю знищені".

За словами Славін, США та Ізраїль можуть націлитися на балістичні ракети Ірану, але існує небезпека, що Тегеран може бути підштовхнутим до того, щоб запустити їх по цілях США або союзників, перш ніж він їх втратить.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, чия адміністрація нещодавно вела війни в Газі та Лівані, а також бомбила цілі в Сирії та Ірані, як вказує видання, протягом багатьох років неодноразово наполягав на авіаударах США по Ірану. Нещодавно він відвідав Вашингтон, щоб відстоювати більш комплексні вимоги на поточних дипломатичних переговорах між Білим домом і Тегераном.

Відповідаючи на запитання під час п’ятничної пресконференції про те, яким буде його послання до іранського народу, Трамп сказав: "Їм краще домовитися про справедливу угоду. Їм краще вести переговори".

Попри те, що Трамп віддає перевагу швидким військовим операціям, включаючи короткі кампанії бомбардувань у Ємені, Сирії та Нігерії, а також операцію, під час якого в січні був захоплений венесуельський Ніколас Мадуро, "атака на Іран може спричинити відплату, яка втягне США в більш тривалий конфлікт", вказує видання.

Історично склалося так, що Тегеран не діяв згідно з припущеннями США, і обмежені кампанії ударів не завжди розгортаються так, як передбачалося, сказала Бекка Вассер, керівник напрямку оборони у Bloomberg Economics.

"Повітряні та ракетні удари неймовірно привабливі для вищого керівництва, тому що вони можуть бути завдані здалеку і нібито можуть досягти швидких перемог", - сказала вона, додавши, що обмежені кампанії часто перетворюються на "довгі, дорогі зусилля".

Зміна американського обґрунтування переговорів - і ударів - робить розшифровку намірів США ще складнішою. Початкова погроза Трампа авіаударами прозвучала на підтримку протестів в Ірані в грудні та січні, які з того часу режим жорстоко придушив, убивши тисячі людей, пише видання.

І в той час як держсекретар США Марко Рубіо закликав до поступок щодо програми розробки балістичних ракет Ірану, підтримки бойовиків, таких як єменські хусити, і поводження з протестувальниками, щоб угода була "значущою", іранські офіційні особи виступили проти ширшої угоди.

Тепер Трамп, схоже, наполягає на обмеженій ядерній угоді, попри те, що під час свого першого терміну він відмовився від угоди з Іраном 2015 року, укладеної під час адміністрації Обами - вихід, який може зробити великі, авансові поступки з боку Тегерана ще менш імовірними.

Звичайно, незрозуміло, чи Трамп віддасть наказ про удари, чи просто тисне на Тегеран, пише видання. Саме публічне зосередження американських сил у регіоні - з увімкненими транспондерами на військових літаках - імовірно, є навмисним сигналом, сказав колишній американський чиновник, знайомий із плануванням Центрального командування США.

Превентивний удар США може бути націлений на батареї протикорабельних ракет Ірану, сказав він, що позбавить ключового потенціалу та мінімізує ризик заподіяння шкоди цивільному населенню через розташування далеко від населених пунктів.

Іран був ослаблений попередніми авіаударами, а нещодавно зіткнувся з найсерйознішими заворушеннями за останні десятиліття. Але країна залишається здатною завдати удару у відповідь США. За словами колишнього американського чиновника, іранська відплата, імовірно, може включати використання балістичних ракет малої та середньої дальності, які можуть націлитися на бази США в регіоні, а також активізацію своїх регіональних проксі.

"Зараз вони намагаються виграти час і намагаються піти на поступки, які є радше символічними, ніж реальними", – сказав Денніс Росс, посланець президента Білла Клінтона на Близькому Сході, нині науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики.

"Іранці сигналізують, що буде довга війна, знаючи, що Трамп не хоче довгої війни. Трамп каже режиму, що він заплатить ціну, якої раніше не заплатив, – додав він. - Жодна зі сторін не хоче війни".

