Трамп розглядає "обмежену військову операцію" проти Ірану - WSJ

Президент США Дональд Трамп вивчає варіант початкової "обмеженої військової операції" проти Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназвані "джерела, обізнані з питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться про серію точкових ударів по окремих військових або державних об'єктах з метою змусити Тегеран погодитися на умови щодо ядерної угоди.

Президент Трамп розглядає можливість проведення обмеженого військового удару по Ірану, щоб схилити його до укладання ядерної угоди. Це буде перший такий крок, але не повноцінний військовий удар, який міг би призвести до масштабної відповіді - йдеться у статті.

Вказується, що такий крок може бути реалізований протягом кількох днів. Якщо ж Іран відмовиться припинити збагачення урану, адміністрація Трампа допускає перехід до більш масштабної кампанії проти інфраструктури режиму. При цьому остаточного рішення поки що не ухвалено.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Іран має долучитися до переговорів і укласти угоду, інакше на Тегеран чекатимуть "погані наслідки". За його словами, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, рішення про можливий удар можуть ухвалити вже найближчими днями.

