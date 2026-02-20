Трамп розглядає "обмежену військову операцію" проти Ірану - WSJ

$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 16513 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 30642 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 22672 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 37287 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 24807 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 36424 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27697 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26232 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25539 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19112 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Популярнi новини
Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі19 лютого, 17:03 • 9632 перегляди
Катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції: Верховний Суд залишив у силі вирок колишнім правоохоронцям19 лютого, 17:11 • 7058 перегляди
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку19 лютого, 20:57 • 13564 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон22:31 • 9882 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist00:15 • 7680 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 24808 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 37283 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 36422 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 36125 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 48179 перегляди
Трамп розглядає "обмежену військову операцію" проти Ірану - WSJ

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Президент США Дональд Трамп вивчає варіант обмеженої військової операції проти Ірану. Мета – змусити Тегеран погодитися на умови щодо ядерної угоди.

Трамп розглядає "обмежену військову операцію" проти Ірану - WSJ

Президент США Дональд Трамп вивчає варіант початкової "обмеженої військової операції" проти Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназвані "джерела, обізнані з питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться про серію точкових ударів по окремих військових або державних об'єктах з метою змусити Тегеран погодитися на умови щодо ядерної угоди.

Президент Трамп розглядає можливість проведення обмеженого військового удару по Ірану, щоб схилити його до укладання ядерної угоди. Це буде перший такий крок, але не повноцінний військовий удар, який міг би призвести до масштабної відповіді

- йдеться у статті.

Вказується, що такий крок може бути реалізований протягом кількох днів. Якщо ж Іран відмовиться припинити збагачення урану, адміністрація Трампа допускає перехід до більш масштабної кампанії проти інфраструктури режиму. При цьому остаточного рішення поки що не ухвалено.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Іран має долучитися до переговорів і укласти угоду, інакше на Тегеран чекатимуть "погані наслідки". За його словами, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, рішення про можливий удар можуть ухвалити вже найближчими днями.

Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану20.02.26, 02:52 • 2562 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Тегеран
Іран