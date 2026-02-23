США и Иран возобновят ядерные переговоры в Женеве при посредничестве Омана 26 февраля

Представители Вашингтона и Тегерана готовятся к новому раунду дипломатических встреч, которые начнутся в четверг, 26 февраля. Стороны будут пытаться найти компромиссное решение по иранской ядерной программе на фоне значительного усиления военного присутствия США в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Я считаю, что все еще существует хороший шанс найти дипломатическое решение, которое основано на принципе выигрыша для всех, и решение нам достижимо – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Иранская делегация планирует встретиться со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить конкретные шаги для преодоления разногласий. Оманские посредники отмечают наличие положительного импульса, который может способствовать быстрому завершению подготовки соглашения.

Трамп поставил Ирану ультиматум о 10-15 днях, это может подготовить почву для атак после заседания МАГАТЭ - Bloomberg

Арагчи также выразил надежду, что во время переговоров в Женеве удастся наработать качественный текст документа, который удовлетворит интересы обоих государств.

Военный фон и угроза новых ударов

Диалог возобновляется в сложных условиях, поскольку президент Дональд Трамп продолжает политику максимального давления, включая возможность проведения ограниченных военных ударов по Ирану.

В регионе уже развернуты две американские авианосные группы, что должно заставить Тегеран пойти на существенные уступки в рамках нового соглашения. Несмотря на риски дестабилизации, дипломаты надеются, что угроза конфликта станет стимулом для подписания договоренностей в кратчайшие сроки.

Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg