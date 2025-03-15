Сенат США принял бюджетный законопроект, чтобы избежать шатдауна
Киев • УНН
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.
Сенат США принял законопроект о бюджете, избежав шатдауна. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, гарантирующий финансирование федерального правительства на ближайшие шесть месяцев, предотвращая его остановку.
Документ получил поддержку 54 сенаторов, в то время как 46 высказались против. Помимо республиканцев, бюджетную инициативу поддержали и представители Демократической партии.
Накануне голосования в рядах демократов возникло недовольство из-за позиции лидера фракции Чака Шумера. Он заявил, что поддержит проект, чтобы не допустить приостановки работы правительственных учреждений, что вызвало острые дискуссии среди его однопартийцев.
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