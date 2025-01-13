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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Остин предложил план увеличения оборонного бюджета США до более $1 трлн в ближайшие годы

Остин предложил план увеличения оборонного бюджета США до более $1 трлн в ближайшие годы

Киев  •  УНН

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Министр обороны США Ллойд Остин рекомендует увеличить военные расходы более чем на $50 млрд в 2026 финансовом году. План предусматривает рост бюджета Пентагона до более $1 трлн к 2028 году.

Уходящий министр обороны США Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на 50 миллиардов долларов больше, чем прогнозировалось в 2026 финансовом году, с увеличением, которое в ближайшие годы выведет бюджет Пентагона за пределы 1 триллиона долларов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Рекомендация, сделанная в письме от 27 ноября в Офис менеджмента и бюджета США (OMB), предлагает путь вперед с ограничениями расходов на оборону, введенными в рамках соглашения о потолке долга 2023 года, срок действия которых истекает после 2025 финансового года, пишет издание.

Письмо уходящего министра обороны США может дать определенное "политическое прикрытие" членам Конгресса для увеличения расходов на оборону после вступления в должность президента Дональда Трампа 20 января, пишет издание. Другой вопрос, поддержит ли Трамп эту идею, а его кандидата на замену Остина Пита Гегсета, вероятно, спросят о его взглядах на расходы во время слушаний по утверждению его кандидатуры во вторник, отмечает издание.

"Я не колебался в своей оценке того, что удовлетворение требований нашей стратегии требует реального роста" выше инфляции "и устойчивых новых инвестиций в 2026-2030 финансовых годах", написал Остин.

Остин рекомендовал OMB оставить новой администрации Трампа предложенный пятилетний план обороны, который начинается с 926,5 млрд долларов в 2026 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми 876,8 млрд долларов. Он предлагает расходы в размере 972,8 млрд долларов в 2027 финансовом году и более 1 трлн долларов в 2028 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 913,5 млрд долларов OMB.

Финансирование только Пентагона не будет включать помощь Украине и Израилю, написал Остин в письме. Он сказал, что такая иностранная военная помощь должна продолжать финансироваться за счет дополнительных ассигнований, пишет издание.

Предложенные Остином бюджетные цели, как сообщается, также не включают дополнительное финансирование для замены оружия, поставленного Украине и Израилю, финансирование, которое в случае одобрения станет стимулом для американских оборонных подрядчиков.

"Мы знаем, что наша промышленная база пока не имеет возможности удовлетворить эти потребности всего за один год, но инвестиции в пополнение наших запасов должны начаться не позднее" финансового года, начинающегося 1 октября, написал он.

Остин призвал к расходам на оборону примерно 3% от ВВП США в 2027-2030 финансовых годах. По оценкам OMB, расходы на оборону США составят 3,2% от ВВП в 2024 финансовом году.

Расходы на оборону увеличатся более чем до 1 триллиона долларов в 2029 и 2030 финансовых годах по сравнению с прогнозами OMB в 932 миллиарда и 939 миллиардов долларов соответственно, отмечает издание.

Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины11.01.25, 09:48 • 59910 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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