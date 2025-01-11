Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины
Киев • УНН
Администрация Байдена оставит будущей администрации около 4 миллиардов долларов неиспользованных средств по программе PDA для Украины.
Администрация президента США Джо Байдена передаст администрации Дональда Трампа чуть менее 4 миллиардов долларов, неиспользованных для Украины по программе PDA, сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.
Итак, это будет чуть меньше 4 миллиардов долларов, которые останутся в полномочиях, которые следующая администрация получит возможность использовать для Украины
Справочно
PDA (Presidential Drawdown Authority), или программа президентских полномочий - одна из программ оборонной поддержки Украины. По ней Киеву предоставляют вооружение непосредственно из запасов США.