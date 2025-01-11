Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 102168 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 124905 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 123306 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 147637 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 115306 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 111226 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 105564 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 89176 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107296 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121156 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь

Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь

 • 31376 просмотра
Зеленский назвал поврежденный танкер рф возле немецкого Рюгена "нефтяной бомбой"

Зеленский назвал поврежденный танкер рф возле немецкого Рюгена "нефтяной бомбой"

 • 29591 просмотра
"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

03:50 • 27433 просмотра
Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

04:30 • 26139 просмотра
Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

04:49 • 21879 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 102161 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 124896 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 102456 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 147629 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 117707 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 71436 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 108484 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 116681 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 124222 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 122374 просмотра
Актуальное
Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины

Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины

Киев  •  УНН

 • 1768 просмотра

Read in English

Администрация Байдена оставит будущей администрации около 4 миллиардов долларов неиспользованных средств по программе PDA для Украины.

Администрация президента США Джо Байдена передаст администрации Дональда Трампа чуть менее 4 миллиардов долларов, неиспользованных для Украины по программе PDA, сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.

Итак, это будет чуть меньше 4 миллиардов долларов, которые останутся в полномочиях, которые следующая администрация получит возможность использовать для Украины

- сказала Сингх в ответ на вопрос, сколько неиспользованных средств по программе PDA будет передано или передано следующей администрации.

Справочно

PDA (Presidential Drawdown Authority), или программа президентских полномочий - одна из программ оборонной поддержки Украины. По ней Киеву предоставляют вооружение непосредственно из запасов США.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
pentagonПентагон
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы