Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины

Администрация президента США Джо Байдена передаст администрации Дональда Трампа чуть менее 4 миллиардов долларов, неиспользованных для Украины по программе PDA, сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.

Итак, это будет чуть меньше 4 миллиардов долларов, которые останутся в полномочиях, которые следующая администрация получит возможность использовать для Украины