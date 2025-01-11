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Пентагон: наступній адміністрації передадуть $4 млрд невикористаних коштів для України

Київ • УНН

 • 61549 перегляди

Адміністрація Байдена залишить майбутній адміністрації близько 4 мільярдів доларів невикористаних коштів за програмою PDA для України.

Адміністрація президента США Джо Байдена передасть адміністрації Дональда Трампа трохи менше ніж 4 мільярди доларів, невикористаних для України за програмою PDA, повідомила на брифінгу у п'ятницю речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН.

Отже, це буде трохи менше 4 мільярдів доларів, які залишаться у повноваженнях, які наступна адміністрація отримає можливість використати для України

- сказала Сінгх у відповідь на запитання, скільки невикористаних коштів за програмою PDA буде передано чи передано наступній адміністрації.

Довідково

PDA (Presidential Drawdown Authority), або програма президентських повноважень - одна з програм оборонної підтримки України. За нею Києву надають озброєння безпосередньо із запасів США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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