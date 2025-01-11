Пентагон: наступній адміністрації передадуть $4 млрд невикористаних коштів для України
Київ • УНН
Адміністрація Байдена залишить майбутній адміністрації близько 4 мільярдів доларів невикористаних коштів за програмою PDA для України.
Адміністрація президента США Джо Байдена передасть адміністрації Дональда Трампа трохи менше ніж 4 мільярди доларів, невикористаних для України за програмою PDA, повідомила на брифінгу у п'ятницю речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН.
Отже, це буде трохи менше 4 мільярдів доларів, які залишаться у повноваженнях, які наступна адміністрація отримає можливість використати для України
Довідково
PDA (Presidential Drawdown Authority), або програма президентських повноважень - одна з програм оборонної підтримки України. За нею Києву надають озброєння безпосередньо із запасів США.