Пентагон: наступній адміністрації передадуть $4 млрд невикористаних коштів для України

Адміністрація президента США Джо Байдена передасть адміністрації Дональда Трампа трохи менше ніж 4 мільярди доларів, невикористаних для України за програмою PDA, повідомила на брифінгу у п'ятницю речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН.

Отже, це буде трохи менше 4 мільярдів доларів, які залишаться у повноваженнях, які наступна адміністрація отримає можливість використати для України