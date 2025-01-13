Остін запропонував план збільшення оборонного бюджету США до понад $1 трлн найближчими роками

Міністр оборони США, що йде з посади, Ллойд Остін рекомендував уряду США збільшити витрати на оборону приблизно на 50 мільярдів доларів більше, ніж прогнозувалося в 2026 фінансовому році, зі збільшенням, яке найближчими роками виведе бюджет Пентагону за межі 1 трильйона доларів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Рекомендація, зроблена в листі від 27 листопада до Офісу менеджменту та бюджету США (OMB), пропонує шлях вперед з обмеженнями витрат на оборону, введеними в межах угоди про стелю боргу 2023 року, термін дії яких закінчується після 2025 фінансового року, пише видання.

Лист міністра оборони США, що йде, може дати певне "політичне прикриття" членам Конгресу для збільшення видатків на оборону після вступу на посаду президента Дональда Трампа 20 січня, пише видання. Інше питання, чи підтримає Трамп цю ідею, а його кандидата на заміну Остіна Піта Гегсета, імовірно, спитають про його погляди на витрати під час слухань щодо затвердження його кандидатури у вівторок, зазначає видання.

"Я не вагався у своїй оцінці того, що задоволення вимог нашої стратегії вимагає реального зростання" вище інфляції "і стійких нових інвестицій у 2026-2030 фінансових роках", написав Остін.

Остін рекомендував OMB залишити новій адміністрації Трампа запропонований п'ятирічний план оборони, який починається з 926,5 млрд доларів у 2026 фінансовому році порівняно з прогнозованими 876,8 млрд доларів. Він пропонує витрати обсягом 972,8 млрд доларів у 2027 фінансовому році і понад 1 трлн доларів у 2028 фінансовому році порівняно з прогнозованими раніше 913,5 млрд доларів OMB.

Фінансування тільки Пентагону не включатиме допомогу Україні та Ізраїлю, написав Остін у листі. Він сказав, що така іноземна військова допомога має продовжувати фінансуватись за рахунок додаткових асигнувань, пише видання.

Запропоновані Остіном бюджетні цілі, як повідомляється, також не включають додаткове фінансування для заміни зброї, поставленої Україні та Ізраїлю, фінансування, яке у разі схвалення стане стимулом для американських оборонних підрядників.

"Ми знаємо, що наша промислова база поки що не має можливості задовольнити ці потреби всього за один рік, але інвестиції у поповнення наших запасів мають розпочатися не пізніше" фінансового року, що починається 1 жовтня, написав він.

Остін закликав до витрат на оборону приблизно 3% від ВВП США в 2027-2030 фінансових роках. За оцінками OMB, витрати на оборону США становитимуть 3,2% від ВВП у 2024 фінансовому році.

Витрати на оборону збільшаться більш ніж до 1 трильйона доларів у 2029 та 2030 фінансових роках порівняно з прогнозами OMB у 932 мільярди та 939 мільярдів доларів відповідно, зазначає видання.

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