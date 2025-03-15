Сенат США ухвалив бюджетний законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Сенат США ухвалив законопроєкт про бюджет, уникнувши шатдауну. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, що гарантує фінансування федерального уряду на найближчі шість місяців, запобігаючи його зупинці.

Документ отримав підтримку 54 сенаторів, тоді як 46 висловилися проти. Окрім республіканців, бюджетну ініціативу підтримали й представники Демократичної партії.

Напередодні голосування в лавах демократів виникло невдоволення через позицію лідера фракції Чака Шумера. Він заявив, що підтримає проєкт, аби не допустити призупинення роботи урядових установ, що спричинило гострі дискусії серед його однопартійців.

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