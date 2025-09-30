$41.320.16
Трамп, Венс та республіканці звинувачують демократів у потенційному шатдауні у США

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс та лідери республіканців звинувачують демократів у можливому шатдауні уряду. Демократи, своєю чергою, вважають, що громадська думка на їхньому боці, і прагнуть поступок у сфері охорони здоров'я.

Трамп, Венс та республіканці звинувачують демократів у потенційному шатдауні у США

Президент США Дональд Трамп, віце-президент країни Джей Ді Венс та лідери республіканців у Палаті представників та Сенаті США виступили з простою заявою напередодні призупинення роботи уряду (шатдауну) у Вашингтоні: у всьому винні демократи, повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

В уряду США закінчуються гроші опівночі у вівторок за місцевим часом. Наразі Палата представників США востаннє засідала ще дві п'ятниці тому, коли республіканці ухвалили резолюцію, яка продовжує роботу уряду.

"У нас є розбіжності щодо податкової політики, але ми не зупиняємо роботу уряду", - сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс журналістам після зустрічі з лідером більшості в Сенаті Джоном Туном, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом.

Зустріч відбулася після того, як Трамп спочатку скасував зустріч із Шумером та Джеффрісом, назвавши їх "радикальними лівими демократами меншості". Після зустрічі у понеділок Венс обрушився із критикою на партію меншості.

"У нас є розбіжності щодо політики у сфері охорони здоров'я, але ми не зупиняємо роботу уряду, - сказав він. - Ми не використовуємо своїх політичних розбіжностей як важіль, щоб не платити зарплату нашим солдатам, щоб не функціонували основні державні служби. Ми не говоримо, що ваша незгода з конкретним податковим положенням є виправданням для зупинення роботи уряду народу та всіх супутніх основних служб".

Лідери республіканців звинувачують демократів, на тлі того, як уряд США рухається до припинення роботи у вівторок.

У демократів, зауважує при цьому видання, не так багато можливостей для тиску з огляду на те, що республіканці контролюють Білий дім, Палату представників та Сенат. Але, враховуючи, що законопроєкт про тимчасові видатки, відомий як "резолюція про тимчасове фінансування уряду" (continuing resolution), вимагає 60 голосів, щоб уникнути обструкції, демократи сподіваються використовувати сферу охорони здоров'я як важіль.

Під час пандемії COVID-19 адміністрація Байдена розширила субсидії на охорону здоров'я відповідно до закону про доступне медичне обслуговування. Закон про зниження інфляції продовжив ці субсидії ще на два роки. Термін дії цих розширених субсидій спливає наприкінці року.

Однак республіканці стверджують, що демократи діють нерозумно і просто намагаються утихомирити своїх лівих.

"Сенатор Шумер боїться, що більше не буде лідером демократів", - заявив у понеділок газеті The Independent сенатор Джон Корнін (республіканець від Техасу).

У березні Шумер зазнав різкої критики після того, як приєднався до республіканців, щоб запобігти припиненню роботи уряду, і проголосував за резолюцію про тимчасове фінансування уряду. Рейтинг його схвалення різко впав у його рідному штаті Нью-Йорк, і голосування спровокувало обговорення можливої ​​участі у праймеріз члена Палати представників Александрії Окасіо-Кортес у 2028 році.

Сенат США ухвалив бюджетний законопроєкт, щоб уникнути шатдауну15.03.25, 00:37 • 17278 переглядiв

Багато демократів тепер вважають, що мають шанс домогтися поступок, зосередившись виключно на охороні здоров'я, політиці, у якій вони історично мають перевагу перед республіканцями.

"Єдина причина, через яку ми опинилися в такій ситуації, полягає в тому, що Шумер намагається захистити свою шкуру і боїться лівого крила", - заявив журналістам у понеділок організатор парламентської більшості в Сенаті Джон Баррассо.

Загравання із призупиненням роботи уряду - це постійне балансування на канаті. Воно майже ніколи не призводить до поступок, яких вимагає партія, яка загрожує припиненням роботи уряду, зауважує видання.

2018 року демократи ненадовго ініціювали призупинення роботи уряду, щоб отримати допомогу для "DREAMers" - групи нелегальних іммігрантів, які прибули до країни в дитинстві. Пізніше того ж року Трамп ініціював зупинення роботи уряду, щоб забезпечити фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Але у конгресмена Рози Делауро, головного демократа в комітеті з асигнувань Палати представників, була проста відповідь тим, хто заявив, що цього разу демократи будуть відповідальні за зупинення роботи уряду.

"Змиріться з цим, - сказала вона The Independent. - Ми намагалися домовитися. Я була присутня на зустрічі з трьома моїми колегами, де ми чітко заявили, що консенсус полягає у двопартійному продовженні врегулювання, яке враховує пріоритети демократів і також вирішує проблему неможливості розкрадати вже виділені кошти".

Демократи також впевнені, що громадська думка на їхньому боці, посилаючись на опитування Morning Consult, яке показало, що 45% виборців заявили, що поклали б провину за призупинення роботи уряду на республіканців, і лише 32% - на демократів.

Демократам також доводиться зважати на те, що багато федеральних службовців у таких штатах, як Вірджинія і Меріленд, де більшість голосів за демократів, залишаться без зарплати в разі призупинення роботи уряду, пише видання.

"Ми всі хочемо, щоб федеральний уряд залишався працювати, тому я підтримую пропозицію демократів, яка це робить, але також створює запобіжні заходи проти незаконної діяльності президента", – сказав сенатор Кріс Ван Голлен (демократ від штату Меріленд) виданню The Independent.

"Тож, ми всі хочемо, щоб федеральний уряд продовжував роботу, але ми не хочемо давати Дональду Трампу незаповнений чек на продовження його незаконної діяльності та залишати бомбу уповільненої дії на охороні здоров’я в Америці, бо, як ви знаєте, коли ця бомба вибухне, мільйони американців побачать, як їхні страхові внески зростуть", - зазначив він.

Але поки що, зауважує видання, жоден демократ не хоче конкретно заявляти, що вони не проти призупинення роботи уряду, але вони не виявляють жодного інтересу до того, щоб підтримати пропозицію республіканців.

Держдепартамент США відправить більшість співробітників у неоплачувану відпустку в разі шатдауну29.09.25, 23:24 • 3138 переглядiв

Юлія Шрамко

